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Лига наций
16 ноября 2024, 09:07 | Обновлено 16 ноября 2024, 09:13
2289
4

Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии

Поединок 5-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву

16 ноября 2024, 09:07 | Обновлено 16 ноября 2024, 09:13
2289
4
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
УАФ

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник сине-желтых Сергей Ребров выбрал заявку на этот матч. Как коуч и анонсировал, форвард киевского Динамо Владислав Ванат пропустит предстоящее противостояние. Звездный нападающий Артем Довбик, несмотря на слухи о травме колена, включен в заявку.

новость дополняется...

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Сергей Ребров заявка Лига наций Владислав Ванат Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Boodya
Нарешті пенсіонер Степаненко не в обоймі.
Сам дійшов Ребров, чи хтось допоміг?)
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+4
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Saar
Якщо буде Конопля і Судаков - пздц!
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+1
Ddd196
Навіщо Матвієнко придурок ватник брат якого грає в росії і обидва мають ідентичні погляди ?
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0
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