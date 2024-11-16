Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Наставник сине-желтых Сергей Ребров выбрал заявку на этот матч. Как коуч и анонсировал, форвард киевского Динамо Владислав Ванат пропустит предстоящее противостояние. Звездный нападающий Артем Довбик, несмотря на слухи о травме колена, включен в заявку.

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