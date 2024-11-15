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Лига наций
15 ноября 2024, 16:41 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:44
687
0

Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров

Владислав Ванат не сможет сыграть в 5 туре Лиги наций

15 ноября 2024, 16:41 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:44
687
0
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

22-летний нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат не сможет сыграть в следующем матче национальной сборной Украины. Об этом сообщает главный тренер команды Сергей Ребров:

«К сожалению, есть много игроков, которые имеют микроповреждения. После переездов у «Динамо» и «Шахтера» много уставших игроков, и, к сожалению, Владислав Ванат завтра не сможет принять участия во встрече, он еще восстанавливается. Надеемся, он вернется ко второй игре».

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Владислав Ванат Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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