17 ноября на «Олимпийский» (Хельсинки) пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Финляндии встретится со сборной Греции. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Финляндия

Команда при Маркку Канервы постоянно прогрессировала. Пиком стал позапрошлый Евро: на него недавний аутсайдер вышел напрямую, и даже сумел отметить дебют победой над датчанами. Но потом были только поражения на самом турнире, и следующие отборы складывались для филинов неудачно. Тем не менее, был дополнительный шанс - весной, в дополнительной плей-офф - но там проиграли 1:4 первому же противнику, Уэльсом. Не стал успешным и нынешний розыгрыш Лиги Наций, скорее, наоборот: были сплошные поражения. В том числе дома с ирландцами, открыв счет, в итоге уступили 1:2, с решающим голом Брейди на 88-й минуте. В Дублине все решилось уже в первой половине, что завершилась голом Фергюсона. Потом хозяева просто довели до логического завершения, зафиксировав 1:0.

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Греция

Сборная тоже играла весной в стыковых поединках. И были ближе к долгожданному выходу на Евро. Подопечные тогда еще Гуса Пойета разгромили Казахстан, но потом, закончив нулевой ничьей в Тбилиси в основное и дополнительное время, но серии пенальти героем стал Мамардашвили. Уже с новым наставником, Йовановичем, получилось выдать серию побед в Лиге Наций. В том числе эллины сенсационно сумели выиграть на Уэмбли, у фаворита группы - Англии, за счет дубля Павлидиса. Он и оформил итоговые 2:1. Принимая подопечных Ли Карсли на своем поле в прошлый четверг пропустили уже на 7-й минуте, а в концовке не без автогола Влаходимоса все закончилось разгромом.

Статистика личных встреч

Что в Лиге Наций-2018, что, через год, в рамках отбора, команды обменивались домашними победами. В сентябре тенденцию эллины уверенно поддержали тенденцию, разгромив гостей 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы гостей. Но тут уже сборным уже, в турнирном плане, ничего не нужно. Так что ждем, что команды выдадут тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,98).