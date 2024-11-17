Вечером 17 ноября в нескольких группах состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги наций.

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Уверенная победа над Финляндией (2:0) не помогла сборной Греции занять первое место.

Турнирное положение: Англия (15), Греция (15), Ирландия (6), Финляндия (0). Англия оказалась выше Греции по разнице мячей в личных встречах (0:2, 3:0).

Сборная Греции сыграет в плей-офф за повышение в классе. Сборная Финляндии понижается в классе в Дивизион C.

Лига наций. 6-й тур, 17 ноября

19:00. Финляндия – Греция – 0:2

Голы: Бакасетас, 52, Цолис, 60

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