Согласовали контракт. Переход Неймара в Сантос может произойти очень скоро
Звездный вингер может продолжить карьеру в Бразилии
Звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар и бразильский клуб «Сантос» достигли соглашения о возвращении вингера.
Как сообщает инсайдер Сезар Луис Мело, «Аль-Хиляль» и Неймар ведут переговоры о расторжении контракта, чтобы объявить об этом после завершения бразильской Лиги В, в которой выступает «Сантос».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Контракт игрока с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» во всех турнирах 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.
🚨Neymar, listo para volver a Santos.— César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2024
*️⃣El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años.
*️⃣Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de 🇧🇷. ⏳ pic.twitter.com/LQjDhP2bza
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