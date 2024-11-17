Согласовали контракт. Переход Неймара в Сантос может произойти очень скоро

Звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар и бразильский клуб «Сантос» достигли соглашения о возвращении вингера.

Как сообщает инсайдер Сезар Луис Мело, «Аль-Хиляль» и Неймар ведут переговоры о расторжении контракта, чтобы объявить об этом после завершения бразильской Лиги В, в которой выступает «Сантос».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Контракт игрока с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» во всех турнирах 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.