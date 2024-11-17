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Испания
17 ноября 2024, 17:18 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:53
247
0

Может остаться. Барселона размышляет над продлением контракта с Щенсны

Каталонцы могут продлить контракт с польским голкипером на год

17 ноября 2024, 17:18 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:53
247
0
Может остаться. Барселона размышляет над продлением контракта с Щенсны
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Руководство испанского клуба «Барселона» размышляет о продлении контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны на еще один год, сообщает Marca.

Как сообщает источник, поляк доволен в «Барселоне». Руководство каталонцев хочет, чтобы в следующем сезоне в команде было три вратаря: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья и Войцех Щенсны, на случай травмы одного из них.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего голкипера в 3 миллиона евро. Контракт Щенсны с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне поляк не сыграл за «блауграну» ни в одной игре.

Ранее, спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем тер Штегена.

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Войцех Щенсны Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Іван Распутін Источник: Marca
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