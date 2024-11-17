Может остаться. Барселона размышляет над продлением контракта с Щенсны
Каталонцы могут продлить контракт с польским голкипером на год
Руководство испанского клуба «Барселона» размышляет о продлении контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны на еще один год, сообщает Marca.
Как сообщает источник, поляк доволен в «Барселоне». Руководство каталонцев хочет, чтобы в следующем сезоне в команде было три вратаря: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья и Войцех Щенсны, на случай травмы одного из них.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего голкипера в 3 миллиона евро. Контракт Щенсны с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне поляк не сыграл за «блауграну» ни в одной игре.
Ранее, спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем тер Штегена.
🚨🔵🔴 El Barça ya se plantea la renovación de Szczesny— MARCA (@marca) November 17, 2024
🤗 Aunque no ha jugado, en el club culé están contentos por cómo encara su situación en el vestuario
✍️ @Luis_F_Rojo https://t.co/BQE2zuWWIC
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