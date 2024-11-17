Может остаться. Барселона размышляет над продлением контракта с Щенсны

Руководство испанского клуба «Барселона» размышляет о продлении контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны на еще один год, сообщает Marca.

Как сообщает источник, поляк доволен в «Барселоне». Руководство каталонцев хочет, чтобы в следующем сезоне в команде было три вратаря: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья и Войцех Щенсны, на случай травмы одного из них.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего голкипера в 3 миллиона евро. Контракт Щенсны с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне поляк не сыграл за «блауграну» ни в одной игре.

Ранее, спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем тер Штегена.