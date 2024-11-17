Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноа НДОМБАЗИ: «Уровень УПЛ очень силен, поэтому буду много работать»
Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 17:36 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:51
187
0

Ноа НДОМБАЗИ: «Уровень УПЛ очень силен, поэтому буду много работать»

Французский нападающий «Кривбасса» высказался о криворожском клубе

17 ноября 2024, 17:36 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:51
187
0
Ноа НДОМБАЗИ: «Уровень УПЛ очень силен, поэтому буду много работать»
ФК Кривбасс. Ноа Ндомбази

Французский нападающий «Кривбасса» Ноа Ндомбази высказался об адаптации в криворожском клубе:

– Ноа, ты провел свои дебютные матчи за «Кривбасс». Какие у тебя эмоции по этому поводу и можешь ли уже оценить уровень УПЛ, ведь у тебя есть опыт выступлений в других европейских чемпионатах?

–Я счастлив, что мог сыграть в этих матчах, поэтому чувствую себя мотивированным сейчас. Надеюсь, что я буду продолжать раскрываться в профессиональном плане в «Кривбассе», становиться лучше, как футболист. Уровень УПЛ очень силен, поэтому буду много работать, чтобы быть на уровне. Могу сравнить украинский чемпионат со швейцарским. Ведь в обоих делают акцент на физические качества футболистов и работают над тактической составляющей игры.

– Болельщикам очень интересно: как ты обосновался в нашем городе и где живешь? Как прошла твоя адаптация в новой команде?

– Хочу поблагодарить товарищей по команде, тренерскому штабу и рабочих клуба за этот теплый прием, который они мне устроили. Конечно, нужно было привыкнуть к людям и городу, ведь он действительно отличается от моей Родины. Но сейчас я чувствую себя частью большой красно-белой семьи «Кривбасс», чему безгранично рад. Я живу на базе клуба, где созданы очень комфортные условия.

– С кем больше всего подружился за это время?

– Со всеми ребятами в прекрасных отношениях. Конечно, больше общаюсь с теми, кто свободно владеет французским. Это Жан По, Даниэль Соса, Иван Дибанго и Бакари Конате.

– Кто является твоей наибольшей поддержкой на этом этапе карьеры в «Кривбассе»?

– Моя большая поддержка – это моя семья. Моя мамочка, братья. Именно они разделяют со мной все радости и все проблемы, которые встречаются на моем футбольном пути и в жизни, в целом.

– Твои конкуренты за место в основе «Кривбасса»: Олег Кожушко и Даниэль Соса. Какие у тебя отношения с ребятами?

– Я хорошо общаюсь, как с Олегом Кожушко, так и с Даниелем Сосой. Они не только сильные игроки, а также отличные люди. Я могу назвать эту конкуренцию здоровой. Это круто, когда в команде присутствует такая конкуренция, она мотивирует и заряжает.

– Вернемся к подписанию контракта с «Кривбассом», которое состоялось в прямом эфире матча с «Александрией». Видел ли ты когда-нибудь подобное в футболе?

– Для меня это был новый опыт. Честно говоря, никогда в жизни не сталкивался с таким. Я был приятно удивлен такой креативностью и подходом медиа-отдела команды, они – большие молодцы, ведь действительно удивили не только меня но и, уверен, всех болельщиков. Со своей стороны я благодарен клубу за столь крутую организацию подписания контракта.

По теме:
Владислав ЛУПАШКО: «Я считаю, что мы очень агрессивная команда»
«Шутили, что на голове у него Мальдивы». Федецкий о прическе Зозули
«Такое не забудешь»: Федецкий об удалении Зозули в матче против Карпат
Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 17 ноября 2024, 15:49 0
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 17 ноября в 19:00 по Киеву

Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Футбол | 16 ноября 2024, 20:57 351
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию

Команда Реброва осталась со смешными шансами на выход в высший дивизион Лиги наций

Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Футбол | 16.11.2024, 21:31
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН
Футбол | 17.11.2024, 09:28
«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН
«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Бокс | 17.11.2024, 09:11
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 35
Футбол
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 60
Футбол
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 23
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 23:59 6
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
15.11.2024, 16:41 43
Футбол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем