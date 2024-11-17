Ноа НДОМБАЗИ: «Уровень УПЛ очень силен, поэтому буду много работать»

Французский нападающий «Кривбасса» Ноа Ндомбази высказался об адаптации в криворожском клубе:

– Ноа, ты провел свои дебютные матчи за «Кривбасс». Какие у тебя эмоции по этому поводу и можешь ли уже оценить уровень УПЛ, ведь у тебя есть опыт выступлений в других европейских чемпионатах?

–Я счастлив, что мог сыграть в этих матчах, поэтому чувствую себя мотивированным сейчас. Надеюсь, что я буду продолжать раскрываться в профессиональном плане в «Кривбассе», становиться лучше, как футболист. Уровень УПЛ очень силен, поэтому буду много работать, чтобы быть на уровне. Могу сравнить украинский чемпионат со швейцарским. Ведь в обоих делают акцент на физические качества футболистов и работают над тактической составляющей игры.

– Болельщикам очень интересно: как ты обосновался в нашем городе и где живешь? Как прошла твоя адаптация в новой команде?

– Хочу поблагодарить товарищей по команде, тренерскому штабу и рабочих клуба за этот теплый прием, который они мне устроили. Конечно, нужно было привыкнуть к людям и городу, ведь он действительно отличается от моей Родины. Но сейчас я чувствую себя частью большой красно-белой семьи «Кривбасс», чему безгранично рад. Я живу на базе клуба, где созданы очень комфортные условия.

– С кем больше всего подружился за это время?

– Со всеми ребятами в прекрасных отношениях. Конечно, больше общаюсь с теми, кто свободно владеет французским. Это Жан По, Даниэль Соса, Иван Дибанго и Бакари Конате.

– Кто является твоей наибольшей поддержкой на этом этапе карьеры в «Кривбассе»?

– Моя большая поддержка – это моя семья. Моя мамочка, братья. Именно они разделяют со мной все радости и все проблемы, которые встречаются на моем футбольном пути и в жизни, в целом.

– Твои конкуренты за место в основе «Кривбасса»: Олег Кожушко и Даниэль Соса. Какие у тебя отношения с ребятами?

– Я хорошо общаюсь, как с Олегом Кожушко, так и с Даниелем Сосой. Они не только сильные игроки, а также отличные люди. Я могу назвать эту конкуренцию здоровой. Это круто, когда в команде присутствует такая конкуренция, она мотивирует и заряжает.

– Вернемся к подписанию контракта с «Кривбассом», которое состоялось в прямом эфире матча с «Александрией». Видел ли ты когда-нибудь подобное в футболе?

– Для меня это был новый опыт. Честно говоря, никогда в жизни не сталкивался с таким. Я был приятно удивлен такой креативностью и подходом медиа-отдела команды, они – большие молодцы, ведь действительно удивили не только меня но и, уверен, всех болельщиков. Со своей стороны я благодарен клубу за столь крутую организацию подписания контракта.