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  4. Канада – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
17 ноября 2024, 18:05 |
126
0

Канада – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024

17 ноября 2024, 18:05 |
126
0
Канада – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

17 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Канады встретится с командой Великобритании. Ориентировочное время начала противостояния – 18:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победительницы поединка Канада – Великобритания выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против Словакии.

Канада – Великобритания. 1/8 финала КБДК 2024

  • Ребекка Марино – Эмма Радукану
  • Лейла Фернандес – Кэти Бултер

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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