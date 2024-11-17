Канада – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Канады встретится с командой Великобритании. Ориентировочное время начала противостояния – 18:05 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победительницы поединка Канада – Великобритания выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против Словакии.

Канада – Великобритания. 1/8 финала КБДК 2024

Ребекка Марино – Эмма Радукану

Лейла Фернандес – Кэти Бултер

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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