Владислав ЛУПАШКО: «Я считаю, что мы очень агрессивная команда»

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко рассказал, в каком стиле играют его подопечные:

«Мы являемся одной из самых прессингующих команд лиги. Мы играли сейчас на выезде с Александрией, считающей своей величайшей силой начало атаки, билд-ап. Им очень комфортно, когда их прессингуют, и их никто не пытается прессинговать. Приехал дебютант Премьер-лиги Карпаты и прессинговал их весь матч, очень много отбирал этих мячей.

Я считаю, что мы очень агрессивная команда, и мое понимание футбола – агрессивное. Могу согласиться с вами в том, что индивидуальной агрессии не хватает. Потому что как команда мы агрессивны, но в индивидуальных ситуациях мы должны быть более жесткими, более решительными – с этим могу согласиться».