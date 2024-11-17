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Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 18:08 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:32
335
0

Владислав ЛУПАШКО: «Я считаю, что мы очень агрессивная команда»

Наставник «Карпат» прокомментировал стиль игры команды

17 ноября 2024, 18:08 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:32
335
0
Владислав ЛУПАШКО: «Я считаю, что мы очень агрессивная команда»
ФК Карпати. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко рассказал, в каком стиле играют его подопечные:

«Мы являемся одной из самых прессингующих команд лиги. Мы играли сейчас на выезде с Александрией, считающей своей величайшей силой начало атаки, билд-ап. Им очень комфортно, когда их прессингуют, и их никто не пытается прессинговать. Приехал дебютант Премьер-лиги Карпаты и прессинговал их весь матч, очень много отбирал этих мячей.

Я считаю, что мы очень агрессивная команда, и мое понимание футбола – агрессивное. Могу согласиться с вами в том, что индивидуальной агрессии не хватает. Потому что как команда мы агрессивны, но в индивидуальных ситуациях мы должны быть более жесткими, более решительными – с этим могу согласиться».

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Владислав Лупашко Карпаты Львов Александрия Александрия - Карпаты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Карпаты Львов
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