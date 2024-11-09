Владислав ЛУПАШКО: «Результат не отвечает тому, что происходило на поле»

9 ноября в 15:30 состоялся матч 13-го тура УПЛ между «Александрией» и «Карпатами» (3:0). Главный тренер львовской команды Владислав Лупашко высказался о поражении:

– Результат не соответствует тому, что происходило на поле. Всегда тяжело, когда ты сдерживаешь соперника. Не в том, что ты сидишь в своей штрафной, а высоко давишь. Против команды, которая любит, когда ее прессингуют, у нее есть построенные механизмы, через которые она выходит. Когда ты это убираешь и создаешь им проблемы, высоко забирая мяч… Потом ты получаешь гол со штрафного, хорошее исполнение. Однако когда ты пропускаешь три гола и это два пенальти и штрафной, то это трудно воспринять. Впоследствии мы раскрылись, появились моменты в «Александрии». Они большими силами выходили в атаку, но в целом счет не соответствует происходящему на поле. «Александрия» – хорошо организованная команда, как на мяче, так и без него. Нам было очень интересно с ними сыграть в нашей стилистике. Если мы смотрим в будущее, то эта игра предоставила нам много информации: и тренерам, и игрокам, и руководству. Я уверен в этом.

– Почему Стенио и Бруниньо не вышли сегодня в стартовом составе?

– Бруниньо имел повреждения. Он пропустил матч с «Левым Берегом». Стенио в прошлом матче выходил на смену. Это было наше решение. Мы хотели интенсивно прессинговать в этом поединке. Ян Костенко хорошо выглядел на этой неделе на тренировках и заслужил место в стартовом составе, но… Нам не хватило качества в завершающей фазе, чтобы превратить то количество моментов, где мы качественно работали в прессинге, поэтому мы имели эти возможности превращать в большую опасность, из которой и рождаются голы. Второй гол «Александрии» – не было нацеленной передачи, но игрок «Александрии» превратил это в пенальти. Я не знаю, был ли пенальти, Я не видел этого эпизода. Мы должны быть более качественными в завершающей фазе, в третьей зоне. Должны выжимать больше качества. С такими соперниками, когда равная игра, решают моменты и личности.