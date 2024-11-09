Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Карпаты со счетом 3:0. Хет-трик оформил защитник Мигел Кампуш, который забил со штрафного, а также реализовал два пенальти.

Команда Руслана Ротаня выиграла десятый матч в сезоне УПЛ и до встречи Динамо единолично лидирует в таблице.

Чемпионат Украины. 13-й тур

Александрия – Карпаты 3:0

Голы: Кампуш, 36, 54 (с пен), 87 (с пен)