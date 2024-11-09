09.11.2024 15:30 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:19
653
0
Александрия – Карпаты – 3:0. Два гола с пенальти. Видео голов и обзор матча
Александрия остается лидером в таблице УПЛ
09 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:19
653
0
Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Карпаты со счетом 3:0. Хет-трик оформил защитник Мигел Кампуш, который забил со штрафного, а также реализовал два пенальти.
Команда Руслана Ротаня выиграла десятый матч в сезоне УПЛ и до встречи Динамо единолично лидирует в таблице.
Чемпионат Украины. 13-й тур
Александрия – Карпаты 3:0
Голы: Кампуш, 36, 54 (с пен), 87 (с пен)
События матча
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Кампос (Александрия).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Кампос (Александрия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кампос (Александрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 ноября 2024, 09:10 5
Британец не хочет переусердствовать на тренировках
Футбол | 09 ноября 2024, 04:20 2
Михаил Мудрик, похоже, открывает новую рубрику
Футбол | 09.11.2024, 18:14
Футбол | 09.11.2024, 13:45
Теннис | 08.11.2024, 21:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.11.2024, 10:03 1
08.11.2024, 16:05 40
08.11.2024, 22:51 4
08.11.2024, 08:25 11
09.11.2024, 04:45 1
07.11.2024, 23:55 276
07.11.2024, 19:18 1
09.11.2024, 08:21 5