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Премьер-лига
Александрия
09.11.2024 15:30 – FT 3 : 0
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:19
653
0

Александрия – Карпаты – 3:0. Два гола с пенальти. Видео голов и обзор матча

Александрия остается лидером в таблице УПЛ

09 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:19
653
0
Александрия – Карпаты – 3:0. Два гола с пенальти. Видео голов и обзор матча
ФК Александрия

Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Карпаты со счетом 3:0. Хет-трик оформил защитник Мигел Кампуш, который забил со штрафного, а также реализовал два пенальти.

Команда Руслана Ротаня выиграла десятый матч в сезоне УПЛ и до встречи Динамо единолично лидирует в таблице.

Чемпионат Украины. 13-й тур

Александрия – Карпаты 3:0
Голы: Кампуш, 36, 54 (с пен), 87 (с пен)

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Кампос (Александрия).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Кампос (Александрия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кампос (Александрия).
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Мигел Кампуш Александрия Карпаты Львов Александрия - Карпаты видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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