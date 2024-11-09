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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 18:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:09
1113
1

«Не знаю, с чем связано». Тренер Карпат оценил поражение и два пенальти

Лупашко не совсем понял решения арбитров

09 ноября 2024, 18:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:09
1113
1
«Не знаю, с чем связано». Тренер Карпат оценил поражение и два пенальти
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал поражение 0:3 в матче чемпионата Украины против «Александрии». У соперника хет-трик оформил защитник Кампуш, который забил со штрафного и реализовал два пенальти.

«Поражения бывают разными. Сейчас такое, которое дает надежду. Проиграли хорошей команде, но пропустили трижды со стандартов, два гола с пенальти».

«Первый пенальти – так называемый легкий. Можно было не ставить. В прошлом туре в их ворота такой не поставили, а тут поставили. Не знаю, с чем связано».

«Во втором случае не слишком аккуратно сыграли. «Александрия» – очень агрессивная команда, сильный соперник», – сказал Лупашко.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Карпаты Мигел Кампуш Владислав Лупашко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Ros
Про пенальті вірно сказав. Але об'єктивно зараз Карпати слабші.
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