«Не знаю, с чем связано». Тренер Карпат оценил поражение и два пенальти

Тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал поражение 0:3 в матче чемпионата Украины против «Александрии». У соперника хет-трик оформил защитник Кампуш, который забил со штрафного и реализовал два пенальти.

«Поражения бывают разными. Сейчас такое, которое дает надежду. Проиграли хорошей команде, но пропустили трижды со стандартов, два гола с пенальти».

«Первый пенальти – так называемый легкий. Можно было не ставить. В прошлом туре в их ворота такой не поставили, а тут поставили. Не знаю, с чем связано».

«Во втором случае не слишком аккуратно сыграли. «Александрия» – очень агрессивная команда, сильный соперник», – сказал Лупашко.