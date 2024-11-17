«Такое не забудешь»: Федецкий об удалении Зозули в матче против Карпат

Экс-игрок «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, как впервые встретился с Романом Зозулей на футбольном поле.

«Конечно, что помню, такое не забудешь. «Карпаты» играли дома против «Динамо», в том сезоне киевляне боролись за чемпионство, если не ошибаюсь, командой тогда руководил газзаев.

Так вот, в той игре Роман получил вторую желтую карточку за симуляцию, из-за чего был удален. «Карпаты», находясь в большинстве, победили с минимальным счетом, отличился Батиста.

Не припомню уже, то ли он был в старте, то ли вышел на замену, но был удален за то, что пытался нарисовать пенальти, которого там и близко не было, даже без ВАР это тогда было понятно (смеется, - прим. Sport.ua)».