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Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:53
684
0

«Такое не забудешь»: Федецкий об удалении Зозули в матче против Карпат

Накануне 35-го дня рождения Романа Зозули Артем Федецкий вспомнил события из жизни футболиста

17 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:53
684
0
«Такое не забудешь»: Федецкий об удалении Зозули в матче против Карпат
ФК Карпаты. Артем Федецкий

Экс-игрок «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, как впервые встретился с Романом Зозулей на футбольном поле.

«Конечно, что помню, такое не забудешь. «Карпаты» играли дома против «Динамо», в том сезоне киевляне боролись за чемпионство, если не ошибаюсь, командой тогда руководил газзаев.

Так вот, в той игре Роман получил вторую желтую карточку за симуляцию, из-за чего был удален. «Карпаты», находясь в большинстве, победили с минимальным счетом, отличился Батиста.

Не припомню уже, то ли он был в старте, то ли вышел на замену, но был удален за то, что пытался нарисовать пенальти, которого там и близко не было, даже без ВАР это тогда было понятно (смеется, - прим. Sport.ua)».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Зозуля Артем Федецкий инсайд удаление (красная карточка)
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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