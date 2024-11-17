Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»

Артем Федецкий, известный своими выступлениями за «Карпаты», «Шахтер», «Днепр», немецкий «Дармштадт» и сборную Украины, накануне 35-го дня рождения Романа Зозули поделился незабываемыми футбольными и жизненными воспоминаниями о Романе.

В этой публикации бывший партнер по команде и сборной и просто хороший друг Романа Зозули, Артем Федецкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказывает о незабываемых футбольных моментах, силе характера на поле и жизненных принципах, определяющих личность нападающего. От страсти в игре до несокрушимой поддержки украинских военных — история футболиста и человека, который, несмотря ни на что, всегда остается верен своим принципам.

– Расскажите о вашей первой встрече с Романом. Можете вспомнить, как познакомились и о чем говорили?

– Конечно, помню, такое не забудешь. «Карпаты» играли дома против «Динамо», в том сезоне киевляне боролись за чемпионство, если не ошибаюсь, командой тогда руководил газзаев. Так вот, в той игре Роман получил вторую желтую карточку за симуляцию, из-за чего он был удален. «Карпаты», находясь в большинстве, победили с минимальным счетом, отличился Батиста. Не припомню уже, то ли он был в старте, то ли вышел на замену, но был удален за то, что пытался нарисовать пенальти, которого там и в помине не было, даже без ВАР это тогда было понятно. (смеется, – прим. Sport.ua).

– Можете вспомнить первый разговор? Это было в «Днепре» или уже в сборной?

– Если честно, то уже трудно припомнить. Скорее всего, это было в «Днепре». Он, наверное, еще не вызывался в ту сборную, куда меня приглашали из «Карпат». Мне кажется, что поближе мы познакомились уже в «Днепре» и потом вместе ездили в национальную сборную.

– Как его охарактеризуете как человека?

– Адекватный, правильный. Люди действительно проявляются в трудную минуту. Помню, когда мы играли на отборочном этапе чемпионата Европы или на отборочном этапе чемпионата мира, Роман получил серьезную травму на стадионе «Севильи» – разрыв крестообразных связок, матч завершился, опять же, минимальной победой испанцев.

– Что было дальше?

– По возвращении в Днепр, а это уже был 14-15 год, он создал благотворительный фонд «Народная Армия». Начиная с того времени, когда враг вторгся на территорию Донецкой и Луганской областей, оккупировал Крым, Роман начал активно помогать военным. Несмотря на то, что он получил тяжелую травму и проходил реабилитацию, Роман создал благотворительную организацию и помогал военным, участвовавшим в антитеррористической операции. Человека украшают его поступки, Роман, как и многие из «Днепра», тогда активизировался и помогал нашим защитникам.

– Как бы вы его охарактеризовали на поле?

– Если характеризовать его как футболиста на поле, то он «противный нападающий», он не владеет какой-то невероятной техникой, но всегда был таким настырным, боролся за каждый мяч, бился до самого конца. Мяч у защитников – хлеб Романа Зозули, даже если у него не так много шансов как-то повлиять на ситуацию, потому что оппонент может просто вынести мяч, он все равно будет биться до последнего. Он сам в свое время говорил, что когда он выходит 1 в 1, то у него не очень получается ногами обыгрывать, лучше подбросить себе на голову и забить головой. Он таким образом столько мячей забил, что мне кажется, что на тот момент Роман был одним из лучших в этом компоненте.

– Да, когда-то Коноплянка шутил, что Зозуле, находящемуся в метре от ворот, будет легче упасть и забить головой, чем сделать это ногами.

– Это 100%. Это такие нападающие, против которых очень тяжело играть, в частности, на стандартах. Могу сравнить его с Калиничем, хотя тот немного более массивный, но по стилю ведения борьбы они похожи. Оба так надоедливы, что будут даже за проигранный мяч бороться до конца, будут биться за каждый момент, даже если ситуация не из самых благоприятных. Они всегда будут где-то лезть и провоцировать защитников.

УАФ. Роман Зозуля, Артем Федецкий и их партнеры празднуют гол Романа в ворота Франции

– То есть, основные черты Романа, как нападающего – неуступчивость и игра головой. Может, что-то еще можете добавить, что отличало его от других?

– Неуступчивость, характер, самоотдача и желание играть до конца, несмотря на результат.

– Каково ваше самое яркое футбольное воспоминание, связанное с Романом? Или, может, какой-нибудь лучший гол, который так можете вспомнить?

– Не очень помню все голы, которые он забивал, но один из лучших - в ворота сборной Франции. Это был первый матч отбора на чемпионат мира в Бразилии. В той игре Рома и забил, и заработал пенальти, который потом реализовал Ярмоленко. Интересно еще то, что у него тогда истекал срок действия контракта с «Днепром». По-моему, он тогда выложился на максимум, показал всю свою футбольную страсть, это был пик его карьеры. После чего он получил много предложений от других клубов, среди которых был и «Шахтер», но Роман выбрал остаться в «Днепре». Поэтому назову этот матч наверняка.

– Этот гол был такой «трудовой», потому что Зозуля, почти хромая, занес мяч в ворота. И вообще, таких голов за карьеру у него было много.

– Я не боюсь сравнить его с Эрлингом Холандом. Оба – центральные нападающие, но норвежцу в звездном «Манчестер Сити» голы в основном создают партнеры по команде. Зозуле было в этом плане гораздо сложнее, потому что большинство своих мячей он выгрызал сам: головой, в борьбе, где с ним всегда играет центральный защитник – невероятная отдача и желание не уступить не только своему визави, но и в целом команде противника. Такие футболисты всегда заслуживали симпатии тренеров и партнеров.

– Мне недавно сам Зозуля рассказывал, что Рамос, увидев его, подумал, что это кого-то пригласили на тренировку из дубля. Потом ему, конечно, объяснили, что это приобрели нового нападающего из «Динамо», но ситуация забавная. Может быть, вы можете вспомнить какие-то веселые истории, связанные с Зозулей?

– Рамос, наверное, в первую очередь обратил внимание на прическу Романа (смеется – прим. Sport.ua). Над ним постоянно смеялись, постоянно говорили, мол, побрейся уже, потому что вскоре будешь как Джанлука Виалли, на что он отвечал, что это его фишка.

Довольно часто шутили, что у него на голове Мальдивские острова. Но сам по себе Рома – веселый человек, мы с ним и с Коноплянкой постоянно шутили, всегда у нас была положительная атмосфера, поэтому какую-то одну историю выделить довольно трудно. Вообще, у нас вся команда была с юмором, потому весело проходили не только тренировки, но и обычные бытовые процессы. Тем более, что хорошее настроение в коллективе является большим плюсом, который видели как Рамос, так и Маркевич, они поддерживали, поэтому с этим никогда не было проблем.

– Денис Бойко вспоминал, что из-за специфической прически за Романом закрепили даже личный эмодзи малыша с чубом….

– Это не малыш, это реально Зозуля. Над ним этот смайлик рисовали (смеется, - прим. Sport.ua). Посмотрите на его лицо в то время, оно реально походило на лицо юного парня, даже ребенка, к этому же еще и прическа прилагается. Поэтому действительно, над ним долго смеялись, из-за чего Рома даже некоторое время ходил в бейсболке. Ему много раз предлагали отпустить бороду, сбрить эти острова на голове, чтобы сформировать грубый образ, но он что-то до последнего с этим тянул. В конце концов, он прислушался к своей жене и сделал то, что ему давным-давно советовала команда – побрился под ноль. Сейчас уже совсем другой человек. Но это все, конечно, шутки. Кто знает, может, это имидж такой был, а может, благодаря этой прическе он и забивал мячи.

– Прическа вносила свои коррективы в аэродинамику?

– Кто знает, иногда, когда идет передача с фланга и нужно направить мяч, то это может сыграть определенную роль, потому что от лысины он может отскочить совсем в другую сторону. Но действительно, эти мячи на втором этаже, которые направлялись с флангов, Рома хорошо умел перехватывать и направлять. Мне кажется, что некоторые лучшие мастера не могут сделать это так ногой, как он это делал головой. Не знаю, было ли это наработано на тренировках, потому что лично я не видел, возможно, это от природы так.

– Как вы думаете, можно ли назвать Зозулю одним из лучших форвардов своего поколения?

– Да, конечно. Может быть, он нетипичный нападающий, если сравнивать его с Калиничем или Селезневым, например. Евгений – форвард таранного типа, игрок штрафной площадки, Калинич, в свое время прошедший школу «Блэкберна», также был неуступчивым игроком, боровшимся за каждый мяч. Зозуля был на одном уровне с ними, хотя имел свои особенности, может, имел немного не те физические качества, имею в виду габариты, но вратарская зона, зона 11-метровой отметки были его хлебом, но также он мог подыграть, зацепиться за мяч, где-то его придержать, отдать на фланг, а затем изо всех сил бежать в штрафную для завершения передачи.

– Вы уже упоминали волонтерскую деятельность Романа. Можете припомнить, как все это начиналось? Насколько он вдохновлял других партнеров на поездки на фронт?

– Когда Рома проходил реабилитацию после травмы, полученной в игре против сборной Испании, он произвел ремонт душевых комнат в военном госпитале в Днепре, а затем пошло-поехало, как говорится, позже основал фонд. Он всегда был организатором разных сборов, к которым многие присоединялись из команды, таким образом, закрывали определенные потребности военных. Также неоднократно ездили на передовую к ребятам, были моменты, которые мы находились и в 300 метрах от позиций п*дар*в. Футболисты, конечно, были удивлены, мол, что мы здесь делаем, как это может быть. В случаях, когда инициатива исходила не от Ромы, он всегда ее поддерживал и помогал, чем мог.

Facebook. Роман Зозуля

– Недавно Зозуля вместе с Коноплянкой создали собственное агентство. Слышали ли вы уже какие-то отзывы футбольного сообщества по этому поводу?

– Никаких отзывов от их клиентов не слышал, но мы лично общались с Евгением, когда участвовали в «Кингз Лиге» в Мексике. Потом я еще по этому поводу разговаривал с Зозулей, более подробно. Пусть попробуют себя в новом амплуа, почему нет. Сейчас в футболе агенты в первую очередь отстаивают интересы того или иного клуба, отодвигая интересы футболистов на второй план, даже наперекор тому, что это их подопечные, что лично мне очень не нравится.

– Почему молодые футболисты должны доверять именно им?

– У Ромы и Жени есть имидж, они достаточно известны и они хотят помочь как молодым, так и тем, кто уже успел себя проявить. Они хотят доказать, что между игроком и агентом могут быть нормальные партнерские отношения. Ибо деятельность агента заключается не только в подписании контракта с хорошим клубом и выбивании ему выгодных условий. В моем понимании, если ты подписываешь молодого, условно 18-летнего футболиста, то ты должен провести его до завершения карьеры. Под словом «провести» я имею в виду не только футбольные вопросы, но и бытовые в том числе. К примеру, футболист переезжает в новую страну и не знает языка, в таком случае агент должен помогать ему абсолютно во всех сферах. Да, игрок, в свою очередь, должен изучать язык той страны, где он будет играть, но есть еще другие вопросы: квартира, машина и так далее.

– Думаете, агент должен взять на себя все нефутбольные вопросы?

– Футболист должен думать только о футболе, об остальных вопросах должен заботиться его агент. Поэтому видение ребятами этой деятельности меня подкупает. Потому что агенты часто появляются уже накануне трансфера, чтобы получить свои комиссионные за несколько заказанных слов. Я все свои контракты подписывал сам: и в «Карпатах», и в «Шахтере», и в «Днепре», и в «Дармштадте», поэтому я знаю, о чем я говорю, это очень непросто, потому что это отвлекает от спортивной деятельности и спортивного процесса. Поэтому должен быть человек, которому ты можешь доверять, который не только выбьет привлекательные условия, но и поможет с бытовыми вопросами, чтобы ты не отрывался от своей основной деятельности. В первую очередь, это о человеческих отношениях, ребята это видят так же, потому думаю, что у них все получится.

– Что пожелаете на день рождения Роману?

– Пожелал бы, чтобы у него волосы росли, но у него наверняка не вырастут, разве что путем какого-то хирургического вмешательства, если захочет иметь классную шевелюру. Это конечно, шутки. Знаю его уже очень давно, знаю его позицию, отношения и поступки, поэтому пожелаю, чтобы он оставался таким, какой есть. Чтобы всегда оставался человеком, которому присущи честность, порядочность и открытость. Чтобы все, за что он берется, у него получалось, будь то агентская деятельность или что-то другое. Тем более, что все черты, которые нужны для выстраивания отношений с клиентами, у него есть. Ну и, конечно, пожелаю еще достатка, семейного тепла и уюта. Я поздравлю его лично, но он такой человек, который никогда не изменит свою позицию и никогда не сдается. Кто бы что ни говорил о том, что он находится в Испании, он действительно настоящий патриот, всегда помогавший нашим военным закрывать их потребности.

Игорь ЛЫСЕНКО