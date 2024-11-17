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  4. Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Лига наций
17 ноября 2024, 15:11 |
3335
4

Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?

Национальная сборная сыграла вничью с Грузией

17 ноября 2024, 15:11 |
3335
4
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Бывший футболист Виктор Леоненко поделился эмоциями после ничейного матча сборной Украины против Грузии (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги наций.

«Кого назову самым плохим игроком матча? Всех наших лидеров! Где Судаков? Где наш знаменитый Шапаренко? Где Довбик? У нас лидеры в каждом матче выпадают, их просто нет! Вот кто увидел в этом матче нашего «Пичичи»? Болельщики на них рассчитывают, а мы их не видим на поле.

У нас лидеры только на бумаге, они сами заставляют блоггеров и журналистов писать о себе. Вот поэтому у нас ничего не выходит. Так называемые лидеры вообще не помогают Реброву», – сказал Леоненко.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.

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Виктор Леоненко Георгий Судаков Артем Довбик Николай Шапаренко сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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pricolist
Пічічі з декількох метрів по воротам не зміг влучити, про що тут ще можна розмовляти 
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+3
Перець
Ну всі бачать як Довбик грає нах його викликати , якщо є інші в чемпіонаті України 
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+1
Istm
Довбик ганебно завалив момент після чудового пасу, за рахунку на нашу користь. Нехай залишається після тренувань, бере когось і просить, щоб йому раз за разом давали пас, доки не навчиться бити зльоту.
Як це робив Блохін - залишався після тренувань і сам відпрацьовував саме удари по воротах з самих різних позицій.
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0
GloryUkraine
Шапаренко запам'ятався лише постійно ображеним обличчям та відвислою нижньою губою. 
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0
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