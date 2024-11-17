Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?

Бывший футболист Виктор Леоненко поделился эмоциями после ничейного матча сборной Украины против Грузии (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги наций.

«Кого назову самым плохим игроком матча? Всех наших лидеров! Где Судаков? Где наш знаменитый Шапаренко? Где Довбик? У нас лидеры в каждом матче выпадают, их просто нет! Вот кто увидел в этом матче нашего «Пичичи»? Болельщики на них рассчитывают, а мы их не видим на поле.

У нас лидеры только на бумаге, они сами заставляют блоггеров и журналистов писать о себе. Вот поэтому у нас ничего не выходит. Так называемые лидеры вообще не помогают Реброву», – сказал Леоненко.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.