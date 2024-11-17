«Он в сложной ситуации». Дидье Дешам – о Килиане Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о звездном форварде «синих» и «Реала» Килиане Мбаппе:

«Он в сложной ситуации. Предполагается, что он восстановит свою форму, будет делать то, что он мог сделать очень хорошо, даже если в 2024 году он также был менее эффективным.

Последние два тренера клуба заставляли его играть в качестве центрфорварда. У него нет профиля Оливье Жиру, поэтому все зависит от того, против какой команды нам придется играть. Когда он в центре, в атаке более эффективен левый фланг, чем правый, даже если я видел, как он занимает зону правого фланга в «Реале» в одном из последних матчей. Это баланс позиционирования, но нужно всегда оставлять много свободы».