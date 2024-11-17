«Он в сложной ситуации». Дидье Дешам – о Килиане Мбаппе
Наставник сборной Франции высказался о звездном форварде
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о звездном форварде «синих» и «Реала» Килиане Мбаппе:
«Он в сложной ситуации. Предполагается, что он восстановит свою форму, будет делать то, что он мог сделать очень хорошо, даже если в 2024 году он также был менее эффективным.
Последние два тренера клуба заставляли его играть в качестве центрфорварда. У него нет профиля Оливье Жиру, поэтому все зависит от того, против какой команды нам придется играть. Когда он в центре, в атаке более эффективен левый фланг, чем правый, даже если я видел, как он занимает зону правого фланга в «Реале» в одном из последних матчей. Это баланс позиционирования, но нужно всегда оставлять много свободы».
Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a évoqué la manière dont il souhaite utiliser Kylian Mbappé en équipe de France, dans un entretien diffusé ce dimanche matin dans Téléfoot sur TF1.https://t.co/RftqOQjtB7 pic.twitter.com/qDyFhJFWQj— L'ÉQUIPE (@lequipe) November 17, 2024
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