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Лига наций
17 ноября 2024, 16:38 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:55
1064
0

«Он в сложной ситуации». Дидье Дешам – о Килиане Мбаппе

Наставник сборной Франции высказался о звездном форварде

17 ноября 2024, 16:38 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:55
1064
0
«Он в сложной ситуации». Дидье Дешам – о Килиане Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о звездном форварде «синих» и «Реала» Килиане Мбаппе:

«Он в сложной ситуации. Предполагается, что он восстановит свою форму, будет делать то, что он мог сделать очень хорошо, даже если в 2024 году он также был менее эффективным.

Последние два тренера клуба заставляли его играть в качестве центрфорварда. У него нет профиля Оливье Жиру, поэтому все зависит от того, против какой команды нам придется играть. Когда он в центре, в атаке более эффективен левый фланг, чем правый, даже если я видел, как он занимает зону правого фланга в «Реале» в одном из последних матчей. Это баланс позиционирования, но нужно всегда оставлять много свободы».

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Килиан Мбаппе Дидье Дешам сборная Франции по футболу Лига наций Оливье Жиру
Іван Распутін Источник: L'Equipe
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