Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мбаппе сменил профессию? Француз устроил гонки с экс-звездой АПЛ
Другие новости
16 ноября 2024, 11:32 |
520
0

ФОТО. Мбаппе сменил профессию? Француз устроил гонки с экс-звездой АПЛ

Эден Азар оказался лучшим водителем, чем нынешний нападающий «Реала»

16 ноября 2024, 11:32 |
520
0
ФОТО. Мбаппе сменил профессию? Француз устроил гонки с экс-звездой АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля.

Француз в компании с экс-футболистом Эденом Азаром побывали на картинге, где устроили мини-турнир.

В результате Килиану не удалось перегнать Азара в общем зачете. Мбаппе оказался на третьей строчке, в то время как Азар стал серебряным призером заездов.

Напомним, что нападающий «Реала» не попал в состав национальной команды Франции. Без Килиана сборная в пятом туре Лиги наций поделила очки в матче против Израиля (0:0).

По теме:
ФОТО. Над Килианом Мбаппе снова смеются. Он похож на героя GTA
Наставник сборной Испании рассказал, кому посвящена победа над Данией
«Галактикос» продолжается. Звездные фуллбеки собирают чемоданы в Мадрид
Килиан Мбаппе Эден Азар Реал Мадрид сборная Франции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 16 ноября 2024, 12:03 0
Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву

«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Бокс | 15 ноября 2024, 15:43 6
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона

Шон Стрикленд разъярен из-за внушительной разницы в возрасте Пола и Тайсона

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 16.11.2024, 02:30
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Футбол | 15.11.2024, 16:41
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Футбол | 16.11.2024, 09:07
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
14.11.2024, 09:12 5
Бокс
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
14.11.2024, 23:25
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
15.11.2024, 05:30
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 20
Футбол
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 2
Футбол
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем