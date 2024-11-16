ФОТО. Мбаппе сменил профессию? Француз устроил гонки с экс-звездой АПЛ

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля.

Француз в компании с экс-футболистом Эденом Азаром побывали на картинге, где устроили мини-турнир.

В результате Килиану не удалось перегнать Азара в общем зачете. Мбаппе оказался на третьей строчке, в то время как Азар стал серебряным призером заездов.

Напомним, что нападающий «Реала» не попал в состав национальной команды Франции. Без Килиана сборная в пятом туре Лиги наций поделила очки в матче против Израиля (0:0).