ФОТО. Мбаппе сменил профессию? Француз устроил гонки с экс-звездой АПЛ
Эден Азар оказался лучшим водителем, чем нынешний нападающий «Реала»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля.
Француз в компании с экс-футболистом Эденом Азаром побывали на картинге, где устроили мини-турнир.
В результате Килиану не удалось перегнать Азара в общем зачете. Мбаппе оказался на третьей строчке, в то время как Азар стал серебряным призером заездов.
Напомним, что нападающий «Реала» не попал в состав национальной команды Франции. Без Килиана сборная в пятом туре Лиги наций поделила очки в матче против Израиля (0:0).
Mbappé went go-karting with Hazard 🏎️🏁— 433 (@433) November 14, 2024
📸 IG/simonleonoficial pic.twitter.com/XQh6SwiUSP
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