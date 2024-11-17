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  4. «Шутили, что на голове у него Мальдивы». Федецкий о прическе Зозули
Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 17:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:42
411
2

«Шутили, что на голове у него Мальдивы». Федецкий о прическе Зозули

Игроки играли за один футбольный клуб - «Днепр»

17 ноября 2024, 17:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:42
411
2
«Шутили, что на голове у него Мальдивы». Федецкий о прическе Зозули
Transfermrkt. Роман Зозуля

Бывший игрок «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как реагировал испанский тренер Хуанде Рамос на прическу Романа Зозули.

«Рамос, наверное, в первую очередь обратил внимание на прическу Романа (смеется, - прим. Sport.ua). С него из-за этого постоянно смеялись, постоянно говорили, мол, побрейся уже, потому что вскоре будешь, как Джанлука Виалли, на что он отвечал, что это его фишка.

Довольно часто шутили, что у него на голове Мальдивские острова. Но сам по себе Рома - веселый человек, мы с ним и с Коноплянкой постоянно шутили, всегда у нас была позитивная атмосфера, поэтому какую-то одну историю выделить довольно трудно. Вообще, у нас вся команда была с юмором, поэтому весело проходили не только тренировки, а и обычные бытовые процессы.

Тем более, что хорошее настроение в коллективе является большим плюсом, что видели как Рамос, так и Маркевич, они поддерживали, поэтому с этим никогда не было проблем».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Зозуля Артем Федецкий Хуанде Рамос
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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KIPR ALECS
З Золуей щось трапилось?
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+1
R1d3r
У него эта плешь в 23 года примерно появилась, если не раньше. Жесть.
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+1
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