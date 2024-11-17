«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН
«Сине-желтые» не сумели переиграть сборную Грузии
16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины. Поединок завершился со счетом 1:1.
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«Сине-желтым» благодаря автоголу грузин удалось открыть счет уже на 7-й минуте матча, но на 76-й соперник сравнял. После поединка болельщики национальной сборной Украины оценили игру команды.
Bogdan: «45+ минут тотального автобуса против Грузии(?) с единственной атакой на 90+2? Вы там на солнце в той Турции перегрелись? Какое нафиг лучшее поколение, какой нафиг доминирующий футбол? Да мы такими темпами возвращаемся где-то в 2016 год и все сначала, надо снова начинать «мешать другим играть в футбол». Такое ощущение, что у нас это лучше получается».
Андрій: «Беспомощность. Безрукость. Бесхарактерность. Полное не желание играть за свою команду. И так можно очень долго перечислять слова, которыми можно описать сборную Украины сейчас. Очень жаль».
Nazar: «Ребров на выход».
treekz: «Освободите физрука Реброва, пожалуйста».
А: «Ну ничего, вылетаем в Лигу С, провалим отбор на ЧМ, и задача Реброва выполнена, можно будет уходить со спокойной душой».
Ivan Buz: «Мудрика оставить и Трубина, всех остальных нафиг выгнать. Думали ли мы 5 лет назад, что так бездарно будем играть? Ну ладно, пусть, добро пожаловать в дивизион С».
Андрій: «Грузия может найти достойного тренера чтобы вести команду вперед, а УАФ и такое устраивает?»
FCSD | Shakhtar Family: «Очень жаль – результат неутешительный. Опять все будет решаться в последний момент, все как всегда у нас».
Stas: «Довбик и Зубков – полное дно. Сняли бы их еще после первого тайма, результат мог бы быть в нашу пользу».
Pavlo: «Наша сборная – это самый большой позор украинского футбола».
Денис: «Я понимаю, наша игра сегодня была максимально бесхарактерная, но б***ь что судил этот е***н?»
Ivan: «Спасибо за такую «отдачу» на футбольном поле! Сразу видно, что играли для всей страны!»
Yansha: «Да после первого гола уже было понятно, что забили случайно и ничего дальше не будет. Игры при Реброве уже не жду, тупо фарт как идет, то выиграем. Хочется провалить первые 5 матчей отбора на ЧМ, да пусть уже этот физрук уйдет в отставку».
Maksusha Vialikov: «Грузины молодцы, а наши вроде планировали не проиграть, но никак не выиграть».
D1fferrr: «Когда отставка Реброва????»
Андрій: «Если говорить о потенциале команды, то он конечно есть, не зря же игроки играют в топ-чемпионатах. Но нет человека, который бы это все собрал вместе, нет квалифицированного тренера».
Ivan: «После таких игр, нет желания смотреть сборную вообще».
Roman Lisoviy: «Отправьте уже Реброва в «Полесье». Ну хочет человек в УПЛ, ну тащится же от нее. Пожалуйста, лишите нас «удовольствия» наблюдать это в отборе на ЧМ!!!»
Иванна Петрук: «Молодцы, будем ждать игру 19 ноября, говорю свое мнение. Не понимаю тех д*******в, которые сейчас обливают дерьмом нашу сборную. Как выиграют, то все «какая крутая сборная, молодцы», когда проигрывают, то обзывают».
Vadmmm: «Как по мне, на матче все выложились. Все отыграли хорошо».
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У бывшего нападающего «Динамо» динамовское сердце
Скільки тренерів помінялися, наприклад, у Мудрика в Челсі? І щось то дало? Як був тупим так і залишається.
Довбик після Жирони не може м'яча зупинити та обробити.
Виділити в збірній можна тільки Трубіна та Забарного. Миколенко трохи здав. Всі інші це баласт.
Напевно на своїх роботах, в своїх професіях, бізнеса вони, вболівальки, (кожен окремо на своєму місці) показують справжній топовий, європейський рівень!
Всюди в нас "фізруки" та "не такі" - а от вболівальники чудові, найкращі, такі як треба!