Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН
Лига наций
17 ноября 2024, 09:28 |
1674
14

«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН

«Сине-желтые» не сумели переиграть сборную Грузии

17 ноября 2024, 09:28 |
1674
14
«Увольте физрука Реброва». Реакция фанатов на ничью сборной Украины в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Сине-желтым» благодаря автоголу грузин удалось открыть счет уже на 7-й минуте матча, но на 76-й соперник сравнял. После поединка болельщики национальной сборной Украины оценили игру команды.

Bogdan: «45+ минут тотального автобуса против Грузии(?) с единственной атакой на 90+2? Вы там на солнце в той Турции перегрелись? Какое нафиг лучшее поколение, какой нафиг доминирующий футбол? Да мы такими темпами возвращаемся где-то в 2016 год и все сначала, надо снова начинать «мешать другим играть в футбол». Такое ощущение, что у нас это лучше получается».

Андрій: «Беспомощность. Безрукость. Бесхарактерность. Полное не желание играть за свою команду. И так можно очень долго перечислять слова, которыми можно описать сборную Украины сейчас. Очень жаль».

Nazar: «Ребров на выход».

treekz: «Освободите физрука Реброва, пожалуйста».

А: «Ну ничего, вылетаем в Лигу С, провалим отбор на ЧМ, и задача Реброва выполнена, можно будет уходить со спокойной душой».

Ivan Buz: «Мудрика оставить и Трубина, всех остальных нафиг выгнать. Думали ли мы 5 лет назад, что так бездарно будем играть? Ну ладно, пусть, добро пожаловать в дивизион С».

Андрій: «Грузия может найти достойного тренера чтобы вести команду вперед, а УАФ и такое устраивает?»

FCSD | Shakhtar Family: «Очень жаль – результат неутешительный. Опять все будет решаться в последний момент, все как всегда у нас».

Stas: «Довбик и Зубков – полное дно. Сняли бы их еще после первого тайма, результат мог бы быть в нашу пользу».

Pavlo: «Наша сборная – это самый большой позор украинского футбола».

Денис: «Я понимаю, наша игра сегодня была максимально бесхарактерная, но б***ь что судил этот е***н?»

Ivan: «Спасибо за такую «отдачу» на футбольном поле! Сразу видно, что играли для всей страны!»

Yansha: «Да после первого гола уже было понятно, что забили случайно и ничего дальше не будет. Игры при Реброве уже не жду, тупо фарт как идет, то выиграем. Хочется провалить первые 5 матчей отбора на ЧМ, да пусть уже этот физрук уйдет в отставку».

Maksusha Vialikov: «Грузины молодцы, а наши вроде планировали не проиграть, но никак не выиграть».

D1fferrr: «Когда отставка Реброва????»

Андрій: «Если говорить о потенциале команды, то он конечно есть, не зря же игроки играют в топ-чемпионатах. Но нет человека, который бы это все собрал вместе, нет квалифицированного тренера».

Ivan: «После таких игр, нет желания смотреть сборную вообще».

Roman Lisoviy: «Отправьте уже Реброва в «Полесье». Ну хочет человек в УПЛ, ну тащится же от нее. Пожалуйста, лишите нас «удовольствия» наблюдать это в отборе на ЧМ!!!»

Иванна Петрук: «Молодцы, будем ждать игру 19 ноября, говорю свое мнение. Не понимаю тех д*******в, которые сейчас обливают дерьмом нашу сборную. Как выиграют, то все «какая крутая сборная, молодцы», когда проигрывают, то обзывают».

Vadmmm: «Как по мне, на матче все выложились. Все отыграли хорошо».

По теме:
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы все еще растем»
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Сергей Ребров Артем Довбик Александр Зубков реакция болельщиков фанаты болельщики
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Футбол | 16 ноября 2024, 21:31 8
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

«В Шахтер не перейду». Беседин рассказал о выборе будущего клуба
Футбол | 17 ноября 2024, 09:52 0
«В Шахтер не перейду». Беседин рассказал о выборе будущего клуба
«В Шахтер не перейду». Беседин рассказал о выборе будущего клуба

У бывшего нападающего «Динамо» динамовское сердце

Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Футбол | 16.11.2024, 20:57
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 16.11.2024, 16:30
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Свентек отыграла 4 часа. Польша и Чехия определили полуфиналиста КБДК 2024
Теннис | 17.11.2024, 02:48
Свентек отыграла 4 часа. Польша и Чехия определили полуфиналиста КБДК 2024
Свентек отыграла 4 часа. Польша и Чехия определили полуфиналиста КБДК 2024
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолий Басов
Забий в кінці гри і всі кричали молодці, не забили получіить. Гра була напружена, випадали Довбик і Зубкова решта билася як могла, краще ні можуть. Тренер слабуватий, грузини зробили заміни і відігрались, а ми зробили і пропустили.
Ответить
+1
Pavel_i_CO
З такою атмосферою в колективі, Албанію не обіграти. Впевнений, що ще декілька "травм" у гравців з'являться в найближчі дні 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
GloryUkraine
Проблема збірної України в першу чергу в гравцях. Кого не постав тренером, а граблі ті самі.  У будь-якого іноземного тренера врешті-решт буде такий самий провал. Чемпіонат зараз слабий, легіонери ніякі. З ким будувати сильну збірну?
Скільки тренерів помінялися, наприклад, у Мудрика в Челсі? І щось то дало? Як був тупим так і залишається. 
Довбик після Жирони не може м'яча зупинити та обробити. 
Виділити в збірній можна тільки Трубіна та Забарного.  Миколенко трохи здав. Всі інші це баласт. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Nick.Grabowski
Хоч вболівальники в збірної України - дійсно топові! 
Напевно на своїх роботах, в своїх професіях, бізнеса вони, вболівальки, (кожен окремо на своєму місці) показують справжній топовий, європейський рівень!
Всюди в нас "фізруки" та "не такі" - а от вболівальники чудові, найкращі, такі як треба!
Ответить
-2
Показать Скрыть 7 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 22
Футбол
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 7
Бокс
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 10
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем