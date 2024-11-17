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  4. Янник Синнер – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
ATP
17 ноября 2024, 07:38 |
111
0

Янник Синнер – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира

Поединок состоится 17 ноября, ориентировочное время начала встречи – 19:00 по Киеву

17 ноября 2024, 07:38 |
111
0
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
ATP. Янник Синнер и Тэйлор Фритц

17 ноября состоится финальный матч на Итоговом турнире ATP 2024 в Турине. Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) встретится с Тэйлором Фритцем (США, ATP 3). Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву

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Янник Синнер

«Все может случиться» – такими словами Янник Синнер сегодня охарактеризовал предстоящий матч. Однако, учитывая его текущую форму, трудно не заподозрить лукавство в этих словах. Итальянец сейчас на пике, и демонстрирует впечатляющую серию побед над сильнейшими соперниками. Кажется, что остановить его сейчас практически невозможно.

Первая ракетка мира всю неделю не терял ни одного сета, сыграв с Де Минауром, Фритцем, Медведевым и Руудом. В полуфинале против Рууда Янник Синнер вновь действовал по привычному сценарию: он быстро поймал игровой ритм, минимизировал ошибки и просто прошёлся катком по норвежцу, оформив разгромную победу в двух сетах. Такой стабильный и безупречный стиль игры делает его фаворитом предстоящего финала.

В этом сезоне Янник Синнер завоевал два титула на турнирах Большого шлема (Australian Open и US Open), три трофея на турнирах серии Мастерс (Майами, Цинциннати и Шанхай), а также победил на соревнованиях в Роттердаме и Галле. Эти достижения окончательно закрепили за ним статус доминирующей фигуры в туре. Даже допинговый скандал не выбил итальянца из колеи – его впечатляющая стрессоустойчивость вновь сыграла ключевую роль.


Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Тэйлор Фритц

Американец провел в 2024 году один из самых успешных сезонов в своей карьере, впервые пробившись в финал турнира Большого шлема на US Open. Этот результат стал настоящей сенсацией, так как ранее его лучшим достижением на Шлемах был четвертьфинал. По пути к финалу в Нью-Йорке он одержал победы над такими соперниками, как Маттео Берреттини, Каспер Рууд, Александр Зверев и Фрэнсис Тиафо. Несмотря на сложную сетку, американец показал высокий уровень игры, что позволило ему выйти на новый этап в карьере

Тейлор подошел к финалу Итогового турнира ATP 2024 на пике своей формы. Американец уверенно преодолел групповой этап, продемонстрировав стабильность и хладнокровие в ключевых моментах. В полуфинале он справился с Александром Зверевым, хотя и не без доли везения. Для Фрица это первый финал Итогового турнира, и он подтверждает, что его игра в 2024 году вышла на новый уровень. Этот успех дополнительно подчеркивает, насколько сильно он прибавил по сравнению с предыдущими сезонами. Однако его задача в финале будет предельно сложной, ведь соперник – главный фаворит турнира.

Несмотря на впечатляющую форму и успешный сезон, букмекеры все же отдают преимущество сопернику Тейлора в финале. Янник Синнер, находящийся на пике своей карьеры, демонстрирует настолько уверенную игру, что вера в успех Фритца значительно снижается. То, что американец способен на сенсацию – верится с трудом, тем более в памяти свежо их финальное противостояние на US Open, где в ожидании борьбы зрители получили игру в одну калитку.


Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Статистика личных встреч

Эта встреча станет четвёртой в истории их противостояний, и на данный момент преимущество на стороне Янника – 3:1. Две последние победы итальянец одержал в этом сезоне: сначала он переиграл Фритца в трёхсетовом финале US Open, а затем закрепил успех, переиграв его в двух сетах на текущем Итоговом турнире.

Прогноз на матч Синнер–Фритц

Есть большие сомнения, что матч затянется, поэтому много геймов ожидать не стоит. Поэтому возьмем Тотал Геймов 22.5М за коэффициент 1.70.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
17.11.2024 -
19:00
Тейлор Фритц
Тотал геймов меньше 22.5 1.70 Сделать ставку
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Янник Синнер Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP прогнозы на теннис прогнозы
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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