Янник Синнер – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира

17 ноября состоится финальный матч на Итоговом турнире ATP 2024 в Турине. Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) встретится с Тэйлором Фритцем (США, ATP 3). Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву



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Янник Синнер



«Все может случиться» – такими словами Янник Синнер сегодня охарактеризовал предстоящий матч. Однако, учитывая его текущую форму, трудно не заподозрить лукавство в этих словах. Итальянец сейчас на пике, и демонстрирует впечатляющую серию побед над сильнейшими соперниками. Кажется, что остановить его сейчас практически невозможно.



Первая ракетка мира всю неделю не терял ни одного сета, сыграв с Де Минауром, Фритцем, Медведевым и Руудом. В полуфинале против Рууда Янник Синнер вновь действовал по привычному сценарию: он быстро поймал игровой ритм, минимизировал ошибки и просто прошёлся катком по норвежцу, оформив разгромную победу в двух сетах. Такой стабильный и безупречный стиль игры делает его фаворитом предстоящего финала.

В этом сезоне Янник Синнер завоевал два титула на турнирах Большого шлема (Australian Open и US Open), три трофея на турнирах серии Мастерс (Майами, Цинциннати и Шанхай), а также победил на соревнованиях в Роттердаме и Галле. Эти достижения окончательно закрепили за ним статус доминирующей фигуры в туре. Даже допинговый скандал не выбил итальянца из колеи – его впечатляющая стрессоустойчивость вновь сыграла ключевую роль.





Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Тэйлор Фритц

Американец провел в 2024 году один из самых успешных сезонов в своей карьере, впервые пробившись в финал турнира Большого шлема на US Open. Этот результат стал настоящей сенсацией, так как ранее его лучшим достижением на Шлемах был четвертьфинал. По пути к финалу в Нью-Йорке он одержал победы над такими соперниками, как Маттео Берреттини, Каспер Рууд, Александр Зверев и Фрэнсис Тиафо. Несмотря на сложную сетку, американец показал высокий уровень игры, что позволило ему выйти на новый этап в карьере

Тейлор подошел к финалу Итогового турнира ATP 2024 на пике своей формы. Американец уверенно преодолел групповой этап, продемонстрировав стабильность и хладнокровие в ключевых моментах. В полуфинале он справился с Александром Зверевым, хотя и не без доли везения. Для Фрица это первый финал Итогового турнира, и он подтверждает, что его игра в 2024 году вышла на новый уровень. Этот успех дополнительно подчеркивает, насколько сильно он прибавил по сравнению с предыдущими сезонами. Однако его задача в финале будет предельно сложной, ведь соперник – главный фаворит турнира.

Несмотря на впечатляющую форму и успешный сезон, букмекеры все же отдают преимущество сопернику Тейлора в финале. Янник Синнер, находящийся на пике своей карьеры, демонстрирует настолько уверенную игру, что вера в успех Фритца значительно снижается. То, что американец способен на сенсацию – верится с трудом, тем более в памяти свежо их финальное противостояние на US Open, где в ожидании борьбы зрители получили игру в одну калитку.





Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц



Статистика личных встреч



Эта встреча станет четвёртой в истории их противостояний, и на данный момент преимущество на стороне Янника – 3:1. Две последние победы итальянец одержал в этом сезоне: сначала он переиграл Фритца в трёхсетовом финале US Open, а затем закрепил успех, переиграв его в двух сетах на текущем Итоговом турнире.



Прогноз на матч Синнер–Фритц



Есть большие сомнения, что матч затянется, поэтому много геймов ожидать не стоит. Поэтому возьмем Тотал Геймов 22.5М за коэффициент 1.70.