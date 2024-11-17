Янник Синнер – Тейлор Фритц. Финал ATP Finals. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию решающего матча на ATP Finals 2024 в Турине
17 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 в Турине состоится финальный матч.
Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) сыграет против американца Тейлора Фритца (АТР 5). Поединок состоится 2-м запуском. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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Это будет пятая встреча соперников. Счет 3:1 в пользу Синнера.
Янник во второй раз подряд сыграет в финале ATP Finals. Тейлор впервые проведет финальный матч Итогового.
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
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