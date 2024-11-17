Словакия впервые за 22 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
Во 2-м раунде плей-офф сборная переиграла команду Австралии со счетом 2:0
17 ноября продолжаются матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.
Сборная Словакии переиграла команду Австралии со счетом 2:0. Обе победы были добыты в одиночных поединках.
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Вначале Виктория Грунчакова переиграла Кимберли Биррелл в трех сетах, а затем Ребекка Шрамкова разгромила Айлу Томлянович в двух.
В полуфинале Словакия сыграет против победительниц противостояния Канада – Великобритания.
Словакия впервые за 22 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап
1/4 финала. 17 ноября, Малага
Австралия – Словакия – 0:2
- Кимберли Биррелл – Виктория Грунчакова – 5:7, 7:6 (7:4), 3:6
- Айла Томлянович – Ребекка Шрамкова – 1:6, 2:6
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