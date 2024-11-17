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ITF
17 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 18:17
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Словакия впервые за 22 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Во 2-м раунде плей-офф сборная переиграла команду Австралии со счетом 2:0

17 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 18:17
405
0
Словакия впервые за 22 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября продолжаются матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Словакии переиграла команду Австралии со счетом 2:0. Обе победы были добыты в одиночных поединках.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вначале Виктория Грунчакова переиграла Кимберли Биррелл в трех сетах, а затем Ребекка Шрамкова разгромила Айлу Томлянович в двух.

В полуфинале Словакия сыграет против победительниц противостояния Канада – Великобритания.

Словакия впервые за 22 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/4 финала. 17 ноября, Малага

Австралия – Словакия – 0:2

  • Кимберли Биррелл – Виктория Грунчакова – 5:7, 7:6 (7:4), 3:6
  • Айла Томлянович – Ребекка Шрамкова – 1:6, 2:6

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женская сборная Австралии по теннису женская сборная Словакии по теннису Айла Томлянович Кимберли Биррелл Виктория Грунчакова (Кужмова) Ребекка Шрамкова Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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