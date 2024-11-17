17 ноября продолжаются матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Словакии переиграла команду Австралии со счетом 2:0. Обе победы были добыты в одиночных поединках.

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Вначале Виктория Грунчакова переиграла Кимберли Биррелл в трех сетах, а затем Ребекка Шрамкова разгромила Айлу Томлянович в двух.

В полуфинале Словакия сыграет против победительниц противостояния Канада – Великобритания.

Словакия впервые за 22 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/4 финала. 17 ноября, Малага

Австралия – Словакия – 0:2