Украина. Премьер лига17 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 17 ноября 2024, 03:48
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 13-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 13-го тура УПЛ
17 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 17 ноября 2024, 03:48
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 13-го тура УПЛ
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