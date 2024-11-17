Англия17 ноября 2024, 17:20 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:31
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Неопределенное будущее. Французский суперталант может перейти в Ливерпуль
Райан Шерки может стать игроком «красных»
17 ноября 2024, 17:20 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:31
621
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Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки может перейти в «Ливерпуль», сообщает Liverpool Echo.
21-летний полузащитник может покинуть команду из-за больших финансовых проблем французского клуба, а «красные» являются одним из самых заинтересованных клубов, хотя им предстоит побороться со множеством грандов.
В текущем сезон Райан Шерки провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Экс-капитан «Уотфорда» высказался про Салаха.
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