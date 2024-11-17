Неопределенное будущее. Французский суперталант может перейти в Ливерпуль

Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки может перейти в «Ливерпуль», сообщает Liverpool Echo.

21-летний полузащитник может покинуть команду из-за больших финансовых проблем французского клуба, а «красные» являются одним из самых заинтересованных клубов, хотя им предстоит побороться со множеством грандов.

В текущем сезон Райан Шерки провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Экс-капитан «Уотфорда» высказался про Салаха.