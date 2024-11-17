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Англия
17 ноября 2024, 17:20 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:31
621
0

Неопределенное будущее. Французский суперталант может перейти в Ливерпуль

Райан Шерки может стать игроком «красных»

17 ноября 2024, 17:20 | Обновлено 17 ноября 2024, 17:31
621
0
Неопределенное будущее. Французский суперталант может перейти в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки может перейти в «Ливерпуль», сообщает Liverpool Echo.

21-летний полузащитник может покинуть команду из-за больших финансовых проблем французского клуба, а «красные» являются одним из самых заинтересованных клубов, хотя им предстоит побороться со множеством грандов.

В текущем сезон Райан Шерки провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Райан Шерки Лион Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Данііл Киріяка Источник: Liverpool Echo
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