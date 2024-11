«Он не игрок мирового класса». Экс-капитан Уотфорда – о Салахе

Экс-капитан английского «Уотфорда» Трой Дини высказался о звездном вингере «Ливерпуля» Мохамеде Салахе:

«Я думаю, что Мохамед Салах замечательный игрок. Мой аргумент всегда заключался в том, что я просто думаю, что он не игрок мирового класса.

Если бы я спрашивал своих детей, кто хочет быть нападающим, я бы сказал, что хотел бы, чтобы они посмотрели на то, как играет Винисиуса а не Мохамед Салах».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Салаха в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне египтянин провел за Ливерпуль во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее Салах рассказал, что вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.

Troy Deeney does NOT think Mo Salah is 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬



“I think Mohamed Salah is excellent....my argument has always been that I just don’t think he’s world class.



If I was asking my kids who want to be forwards, I would be saying I would like them to look at what…