«Он не игрок мирового класса». Экс-капитан Уотфорда – о Салахе
Трой Дини высказался об вингере «Ливерпуля»
Экс-капитан английского «Уотфорда» Трой Дини высказался о звездном вингере «Ливерпуля» Мохамеде Салахе:
«Я думаю, что Мохамед Салах замечательный игрок. Мой аргумент всегда заключался в том, что я просто думаю, что он не игрок мирового класса.
Если бы я спрашивал своих детей, кто хочет быть нападающим, я бы сказал, что хотел бы, чтобы они посмотрели на то, как играет Винисиуса а не Мохамед Салах».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Салаха в 55 миллионов евро.
В нынешнем сезоне египтянин провел за Ливерпуль во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.
Ранее Салах рассказал, что вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.
Troy Deeney does NOT think Mo Salah is 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 17, 2024
“I think Mohamed Salah is excellent....my argument has always been that I just don’t think he’s world class.
If I was asking my kids who want to be forwards, I would be saying I would like them to look at what… pic.twitter.com/wVEuB3TtOB
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