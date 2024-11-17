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Англия
17 ноября 2024, 16:13 |
192
0

«Он не игрок мирового класса». Экс-капитан Уотфорда – о Салахе

Трой Дини высказался об вингере «Ливерпуля»

17 ноября 2024, 16:13 |
192
0
«Он не игрок мирового класса». Экс-капитан Уотфорда – о Салахе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Экс-капитан английского «Уотфорда» Трой Дини высказался о звездном вингере «Ливерпуля» Мохамеде Салахе:

«Я думаю, что Мохамед Салах замечательный игрок. Мой аргумент всегда заключался в том, что я просто думаю, что он не игрок мирового класса.

Если бы я спрашивал своих детей, кто хочет быть нападающим, я бы сказал, что хотел бы, чтобы они посмотрели на то, как играет Винисиуса а не Мохамед Салах».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Салаха в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне египтянин провел за Ливерпуль во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее Салах рассказал, что вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.

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Уотфорд Мохамед Салах Трой Дини Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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