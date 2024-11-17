ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью Украины в матче с Грузией
Смотрите запись пресс-конференции наставника сине-желтых!
16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.
После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию.
Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника «сине-желтых» с переводом!
ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью Украины в матче с Грузией
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