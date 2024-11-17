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  4. ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью Украины в матче с Грузией
Лига наций
17 ноября 2024, 00:29 |
526
0

ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью Украины в матче с Грузией

Смотрите запись пресс-конференции наставника сине-желтых!

17 ноября 2024, 00:29 |
526
0
ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью Украины в матче с Грузией

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника «сине-желтых» с переводом!

ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью Украины в матче с Грузией

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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