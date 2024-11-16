ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити

Мария Гвардиола – дочь испанского наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

Старшая из троих детей семейства, Мария стала особенно популярной в 2021 году, когда весь мир узнал про её роман с Деле Алли.

Пара больше не встречается, и, судя по Instagram девушки, её сердце сейчас свободно.

Также девушку связывали возможным романом с экс-нападающим «Ман Сити» Хулианом Альваресом, но эти слухи не нашли подтверждение.

Марии 23 года, она живёт в Лондоне, является фэшионисткой и инфлюенсеркой – дочь Пепа имеет почти 950 тысяч фолловеров в Instagram.

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С ней сотрудничают бренды, а сама девушка очень любит лаконичные и красивые наряды. Мария не представляет свою жизнь без путешествий.

Также она активно помогает отцу заниматься благотворительным фондом «Fundacio Guardiola Sala».

Мария состоит в хороших отношениях с братом Мариусом (21 год) и сестрой Валентиной (16 лет).