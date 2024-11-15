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Товарищеские матчи
Португалия U21
15.11.2024 19:30 – 23 1 : 1
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
15 ноября 2024, 19:27 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:55
1193
0

Португалия U-21 – Украина U-21 – 1:1. Текстовая трансляция спарринга

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

15 ноября 2024, 19:27 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:55
1193
0
Португалия U-21 – Украина U-21 – 1:1. Текстовая трансляция спарринга

В пятницу, 15 ноября, в городке Алверка-ду-Рибатежу на стадионе «Алверка» состоится товарищеский матч, в котором встретятся молодежные сборные Португалии и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Как известно, украинская команда U-21 под руководством Унаи Мельгосы досрочно оформили путевку в финальную часть молодежного Евро-2025. В отборочной групе F "сине-желтые" заняли 2-е место, набрав 24 очка в 10 встречах (8 побед, 0 ничьих, 2 поражения, мячи 20-7). Победителем группы стала команда Англии U-21, у которой 25 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского матча Португалия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-21 сборная Португалии по футболу U-21 Португалия - Украина Евро-2025 U-21
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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