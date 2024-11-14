Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2024
Яннику Синнеру было достаточно выигранного сета от де Минаура в матче с Фритцем
Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).
Янник выйдет из Ilie Nastase Group вне зависимости от того, как он проведет матч последнего, 3-го тура против Даниила Медведева.
Синнеру было достаточно выигранного сета от Алекса де Минаура в поединке против Тейлора Фритца. Австралиец в первой партии одолел американца – 7:5.
Однако пока непонятно, с какого места Янник выйдет в полуфинал. Ранее Sport.ua предоставил 10 возможных сценариев развития событий в Ilie Nastase Group.
Our first semi-finalist 🤝— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2024
De Minaur wins the first set vs Fritz and with that means @janniksin qualifies for the semi-finals#NittoATPFinals pic.twitter.com/1VxjrNjaH7
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