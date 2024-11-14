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ATP
14 ноября 2024, 16:14 | Обновлено 14 ноября 2024, 16:17
844
0

Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2024

Яннику Синнеру было достаточно выигранного сета от де Минаура в матче с Фритцем

14 ноября 2024, 16:14 | Обновлено 14 ноября 2024, 16:17
844
0
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

Янник выйдет из Ilie Nastase Group вне зависимости от того, как он проведет матч последнего, 3-го тура против Даниила Медведева.

Синнеру было достаточно выигранного сета от Алекса де Минаура в поединке против Тейлора Фритца. Австралиец в первой партии одолел американца – 7:5.

Однако пока непонятно, с какого места Янник выйдет в полуфинал. Ранее Sport.ua предоставил 10 возможных сценариев развития событий в Ilie Nastase Group.

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Янник Синнер Даниил Медведев Итоговый турнир ATP Тейлор Фритц Алекс де Минаур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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