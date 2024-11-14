Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября состоятся матчи 3-го тура Итогового турнира АТР 2024 в Ilie Nastase Group.

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 5) сыграет против представителя Австралии Алекса де Минаура (АТР 9). Поединок состоится 2-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Это будет девятая встреча соперников. Счет 5:3 в пользу Алекса.

В одном квартете Фритц и де Минаур выступают вместе с Янником Синнером и Даниилом Медведевым.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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