Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси запланировал грандиозное возвращение в Европу. Известно, в какой клуб
Другие новости
01 февраля 2025, 00:20 |
1090
1

Месси запланировал грандиозное возвращение в Европу. Известно, в какой клуб

Месси и Неймар рассматривают возвращение в «Барселону» в 2025 году

01 февраля 2025, 00:20 |
1090
1
Месси запланировал грандиозное возвращение в Европу. Известно, в какой клуб
Getty Images/Global Images Украина. Лионель Месси и Неймар

Каталонская «Барселона» может вернуть своих бывших звездных футболистов.

Речь идет об аргентинце Лионеле Месси и бразильце Неймаре. По информации Elgoldigital, оба изъявили желание вернуться в «Барселону». У Месси заканчивается контракт с «Интер» Майами в декабре 2025 года, поэтому он может на правах свободного агента перейти в каталонский клуб. Повторный приход Неймара в «Барсу» возможен только если он наберет форму в «Сантосе».

Ранее каталонская «Барселона» официально достигла договоренности с 22-летним полузащитником Педри о продлении контракта.

По теме:
Блокбастер в Ла Лиге. Де ла Фуэнте дважды не забил пенальти после 90+8 мин
ФОТО. Пике вернется к детям. Шакира покинет их на время
ВИДЕО. Ламин Ямал – в роли парикмахера. Новая реклама от Adidas
Лионель Месси Неймар Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Сантос Интер Майами
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Бокс | 31 января 2025, 08:01 0
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»

Известный промоутер высказался о сотрудничестве с Тайсоном Фьюри

Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Футбол | 31 января 2025, 06:23 27
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф

Киевская команда в Гамбурге выиграла матч последнего тура у латвийского РФШ

ФОТО. Холанд оставил отвратительный комментарий под постом своей девушки
Футбол | 01.02.2025, 00:49
ФОТО. Холанд оставил отвратительный комментарий под постом своей девушки
ФОТО. Холанд оставил отвратительный комментарий под постом своей девушки
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 31.01.2025, 14:25
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Футбол | 31.01.2025, 17:34
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Markus Bob
Надеюсь, что у Педро и Гави прописано в контракте, что если в Бурсу вернется Неймар, то они смогут стать свободными агентами)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 2
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 27
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 50
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 4
Бокс
ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать
ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать
30.01.2025, 15:20 1
Бокс
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем