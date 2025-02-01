Месси запланировал грандиозное возвращение в Европу. Известно, в какой клуб

Каталонская «Барселона» может вернуть своих бывших звездных футболистов.

Речь идет об аргентинце Лионеле Месси и бразильце Неймаре. По информации Elgoldigital, оба изъявили желание вернуться в «Барселону». У Месси заканчивается контракт с «Интер» Майами в декабре 2025 года, поэтому он может на правах свободного агента перейти в каталонский клуб. Повторный приход Неймара в «Барсу» возможен только если он наберет форму в «Сантосе».

Ранее каталонская «Барселона» официально достигла договоренности с 22-летним полузащитником Педри о продлении контракта.