Месси запланировал грандиозное возвращение в Европу. Известно, в какой клуб
Месси и Неймар рассматривают возвращение в «Барселону» в 2025 году
Каталонская «Барселона» может вернуть своих бывших звездных футболистов.
Речь идет об аргентинце Лионеле Месси и бразильце Неймаре. По информации Elgoldigital, оба изъявили желание вернуться в «Барселону». У Месси заканчивается контракт с «Интер» Майами в декабре 2025 года, поэтому он может на правах свободного агента перейти в каталонский клуб. Повторный приход Неймара в «Барсу» возможен только если он наберет форму в «Сантосе».
Ранее каталонская «Барселона» официально достигла договоренности с 22-летним полузащитником Педри о продлении контракта.
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