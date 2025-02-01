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  4. Ястремская пояснила, как ей удалось обыграть экс-третью ракетку мира
WTA
01 февраля 2025, 02:51 |
172
0

Ястремская пояснила, как ей удалось обыграть экс-третью ракетку мира

31 января Даяна выиграла у Марии Саккари в полуфинале турнира WTA 500 в Линце

01 февраля 2025, 02:51 |
172
0
Ястремская пояснила, как ей удалось обыграть экс-третью ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пообщалась с пресс-службой WTA после победы над Марией Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Линце:

– Поздравляю, вы вышли в полуфинал, после очень уверенной игры, особенно во втором сете. Расскажите, какими аспектами своего тенниса вы сегодня довольны?

– Да, я очень довольна своей игрой сегодня. Думаю, что могу играть гораздо лучше, но благодарна и за то, что уже имею. Если сравнивать с первыми двумя матчами - в первом и втором раундах - сегодня мне удалось показать чуть более высокий уровень. Так что в целом могу сказать, что я довольна.

– У меня сложилось впечатление, что вам удалось оттеснить Марию далеко за заднюю линию, и вы также пробили несколько невероятных виннерсов с бэкхенда. Было ли это частью вашей тактики с самого начала?

– Да, фактически с самого первого розыгрыша я старалась играть очень активно и сохранять инициативу, но мы шли довольно плотно, и, думаю, я совершила чуть больше ошибок, чем хотелось бы. Однако я по-прежнему верила, что смогу находить правильные зоны для ударов, и это очень хорошо сработало во втором сете. Думаю, что против неё было важно постоянно оказывать давление и играть агрессивно. Сегодня это сработало.

– Вы подводите меня как раз к следующему вопросу. Я хотел спросить: во втором сете вы действительно начали доминировать. И мне было интересно, насколько важно, когда вы начинаете брать игру под контроль, продолжать оказывать давление, сохранять интенсивность. Это что-то новое?

– После первого сета, конечно, было важно выиграть его – это прибавляет уверенности. И когда чувствуешь уверенность, начинаешь играть гораздо лучше, больше веришь в свои удары. Не могу сказать, что во втором сете я специально думала только о том, чтобы всё время давить и так далее. Но, думаю, это получилось само собой, потому что я почувствовала себя чуть увереннее и просто выполняла свои удары - те, которые люблю. И да, это сработало.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Мария Саккари

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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