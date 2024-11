Основной игрок Ливерпуля попал в лазарет. Сколько дней пропустит?

В субботу, 9 ноября, состоялся поединок 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» на стадионе «Энфилд».

Матч закончился сухой победой мерсисайдцев – 2:0.

На 25-й минуте встречи поврежден получил ключевой защитник «Ливерпуля» Трент Алексанлр-Арнольд. Игрок вынужден был покинуть пределы футбольного поля.

Клубные врачи диагностировали у спортсмена травму задней поверхности бедра. Тренту понадобится примерно 14 дней, чтобы полностью восстановиться.

Представители клуба ожидают, что Арнольд пропустит матч 24 ноября против «Саутгемптона» в чемпионате Англии, однако будет готов на поединки против мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».

