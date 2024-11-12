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Англия
12 ноября 2024, 09:58 | Обновлено 12 ноября 2024, 09:59
285
0

Основной игрок Ливерпуля попал в лазарет. Сколько дней пропустит?

Тренту Александру-Арнольду понадобиться пару недель для восстановления

12 ноября 2024, 09:58 | Обновлено 12 ноября 2024, 09:59
285
0
Основной игрок Ливерпуля попал в лазарет. Сколько дней пропустит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александр-Арнольд

В субботу, 9 ноября, состоялся поединок 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» на стадионе «Энфилд».

Матч закончился сухой победой мерсисайдцев – 2:0.

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На 25-й минуте встречи поврежден получил ключевой защитник «Ливерпуля» Трент Алексанлр-Арнольд. Игрок вынужден был покинуть пределы футбольного поля.

Клубные врачи диагностировали у спортсмена травму задней поверхности бедра. Тренту понадобится примерно 14 дней, чтобы полностью восстановиться.

Представители клуба ожидают, что Арнольд пропустит матч 24 ноября против «Саутгемптона» в чемпионате Англии, однако будет готов на поединки против мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».

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Андрій Вітренко Источник: Фабрицио Романо
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