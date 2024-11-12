Основной игрок Ливерпуля попал в лазарет. Сколько дней пропустит?
Тренту Александру-Арнольду понадобиться пару недель для восстановления
В субботу, 9 ноября, состоялся поединок 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» на стадионе «Энфилд».
Матч закончился сухой победой мерсисайдцев – 2:0.
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На 25-й минуте встречи поврежден получил ключевой защитник «Ливерпуля» Трент Алексанлр-Арнольд. Игрок вынужден был покинуть пределы футбольного поля.
Клубные врачи диагностировали у спортсмена травму задней поверхности бедра. Тренту понадобится примерно 14 дней, чтобы полностью восстановиться.
Представители клуба ожидают, что Арнольд пропустит матч 24 ноября против «Саутгемптона» в чемпионате Англии, однако будет готов на поединки против мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».
🚨⚠️ Trent Alexander-Arnold, set to be sidelined for a couple of weeks with a hamstring injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024
He has avoided more serious damage by coming off early against Aston Villa, reports @_pauljoyce. pic.twitter.com/CCdhn5DmpE
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