Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Байер – Бавария
Ответный поединок 1/8 финала еврокубка состоится 11 марта и начнется в 19:45 по Киеву
11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бенфика.
Поединок пройдет на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 3:0. Дубль тогда оформил Гарри Кейн, а еще один мяч забил Джамал Мусиала.
Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Байер – Бавария
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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