11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 3:0. Дубль тогда оформил Гарри Кейн, а еще один мяч забил Джамал Мусиала.

Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Байер – Бавария

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.