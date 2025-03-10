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Лига чемпионов
10 марта 2025, 18:03 | Обновлено 10 марта 2025, 19:00
59
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Байер – Бавария

Ответный поединок 1/8 финала еврокубка состоится 11 марта и начнется в 19:45 по Киеву

10 марта 2025, 18:03 | Обновлено 10 марта 2025, 19:00
59
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Байер – Бавария
Коллаж Sport.ua

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 3:0. Дубль тогда оформил Гарри Кейн, а еще один мяч забил Джамал Мусиала.

Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Байер – Бавария

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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