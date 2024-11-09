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  4. РОДРИ: «Кто-то вроде Дани Карвахаля мог бы получить Золотой мяч»
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09 ноября 2024, 16:04 |
86
0

РОДРИ: «Кто-то вроде Дани Карвахаля мог бы получить Золотой мяч»

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» высказался о защитнике «Реала»

09 ноября 2024, 16:04 |
86
0
РОДРИ: «Кто-то вроде Дани Карвахаля мог бы получить Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Родри, выигравший Золотой мяч-2024, высказался о звездном защитнике «Реала» Дани Карвахале:

«Кто-то вроде Дани Карвахаля мог бы полностью получить Золотой мяч. Он этого заслуживает, особенно потому, что способен влиять на игру как защитник, что теоретически означает, что у него меньше возможностей, чем у полузащитника, чем я».

В итоговом голосовании за звание лучшего футболисту года Карвахаль занял 4-е место, получив 550 баллов.

В нынешнем сезоне Карвахаль провел за «Реал» в Ла Лиге 8 матчей, в которых забил 1 гол.

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Родри Дани Карвахаль Золотой мяч Реал Мадрид Манчестер Сити
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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