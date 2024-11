РОДРИ: «Кто-то вроде Дани Карвахаля мог бы получить Золотой мяч»

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Родри, выигравший Золотой мяч-2024, высказался о звездном защитнике «Реала» Дани Карвахале:

«Кто-то вроде Дани Карвахаля мог бы полностью получить Золотой мяч. Он этого заслуживает, особенно потому, что способен влиять на игру как защитник, что теоретически означает, что у него меньше возможностей, чем у полузащитника, чем я».

В итоговом голосовании за звание лучшего футболисту года Карвахаль занял 4-е место, получив 550 баллов.

В нынешнем сезоне Карвахаль провел за «Реал» в Ла Лиге 8 матчей, в которых забил 1 гол.

🗣 Rodri: "Someone like Dani Carvajal could well have won the Ballon d'Or. He deserved it, especially because he is able to influence the game as a full-back, which theoretically means he has fewer options than a midfielder like me." @diarioas pic.twitter.com/fObUpxaPij