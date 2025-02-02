Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Первой ракетке рф пририсовали другую страну во время жеребьевки
WTA
02 февраля 2025, 16:01 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:06
1227
4

ФОТО. Первой ракетке рф пририсовали другую страну во время жеребьевки

Организаторы турнира в Абу-Даби уже извинились перед Касаткиной

02 февраля 2025, 16:01 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:06
1227
4
ФОТО. Первой ракетке рф пририсовали другую страну во время жеребьевки
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

1 февраля состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

Во время церемонии третьей сеяной, прошлогодней финалистке соревнований и первой ракетке россии Дарье Касаткиной (WTA 11) пририсовали другую страну – Испанию.

Дарья уже долгое время проживает в Барселоне, а в Туре выступает без флага в качестве «нейтральной» теннисистки.

Была вероятность того, что Касаткина сменила гражданство, однако организаторы турнира в Абу-Даби уже принесли извинения перед Дарьей за конфуз.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время жеребьевки, из-за чего рядом с именем Дарьи Касаткиной была неправильно указана страна. Это была исключительно организационная ошибка, и мы ее уже исправили».

Сама Касаткина в 2022 году публично призналась в нетрадиционной ориентации и заявила, что ей опасно возвращаться в россию.

ФОТО. Первой ракетке рф пририсовали другую страну во время жеребьевки

По теме:
Стародубцева уступила в двух сетах американке в первом раунде квалификации
Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 1 февраля
фото Дарья Касаткина смена гражданства WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Футбол | 01 февраля 2025, 23:16 0
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения

Звездный бразилец будет получать 482 тысячи евро в месяц

Букмекеры оценили шансы Ястремской в финале турнира WTA 500 в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 05:42 0
Букмекеры оценили шансы Ястремской в финале турнира WTA 500 в Линце
Букмекеры оценили шансы Ястремской в финале турнира WTA 500 в Линце

2 февраля Даяна поборется за трофей пятисотника в Австрии против Екатерины Александровой

Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02.02.2025, 08:33
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Футбол | 01.02.2025, 17:52
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Футбол | 02.02.2025, 13:48
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Чому небезпечно повертатися на болота? У них там вже скільки років керує істота нетрадиційної орієнтації і нічого . 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Saar
Цій потворі треба тряпку з жабою і болотом.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 18
Футбол
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
01.02.2025, 14:40 114
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих выгуляла себя в новой стране. Необычный выбор
ФОТО. Ярослава Магучих выгуляла себя в новой стране. Необычный выбор
31.01.2025, 20:17 7
Другие виды
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 4
Бокс
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 2
MMA
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем