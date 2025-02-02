1 февраля состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

Во время церемонии третьей сеяной, прошлогодней финалистке соревнований и первой ракетке россии Дарье Касаткиной (WTA 11) пририсовали другую страну – Испанию.

Дарья уже долгое время проживает в Барселоне, а в Туре выступает без флага в качестве «нейтральной» теннисистки.

Была вероятность того, что Касаткина сменила гражданство, однако организаторы турнира в Абу-Даби уже принесли извинения перед Дарьей за конфуз.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время жеребьевки, из-за чего рядом с именем Дарьи Касаткиной была неправильно указана страна. Это была исключительно организационная ошибка, и мы ее уже исправили».

Сама Касаткина в 2022 году публично призналась в нетрадиционной ориентации и заявила, что ей опасно возвращаться в россию.

ФОТО. Первой ракетке рф пририсовали другую страну во время жеребьевки