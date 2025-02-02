Коло Муани ведет туринцев вперед. Ювентус разгромил Эмполи

2 февраля в матче 23-го тура Серии А туринский «Ювентус» встречался с «Эмполи».

Матч начался с неожиданности, ведь гости на 4-й минуте открыли счет. Голом отметился Маттиа Де Шильо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Отыграться «Ювентусу» удалось лишь во втором тайме. На 61-й минуте Рандаль Коло Муани переиграл в штрафной площадке голкипера «Эмполи».

Через три минут Коло Муани снова вошел в штрафную площадь гостей и оформил дубль на свой счет.

На последних минут хозяева забили еще дважды. На 90-й минуте Душан Влахович забил прицельным ударом в девятку, а на 90+2-й Франсишку Консейсау замкнул передачу Кефрена Тюрама.

«Ювентус» после победы поднялся на 4-ю строчку, а «Эмполи» находится на 17-ой.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Серия А. 23-й тур. 2 февраля

Ювентус – Эмполи – 4:1

Голы: Коло Муани, 61, 64, Влахович, 90, Консейсау, 90+2, - Де Шильо, 4

Удаление: Малех (Эмполи), 84

Видео голов и обзор матча

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine