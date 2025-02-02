Коло Муани ведет туринцев вперед. Ювентус разгромил Эмполи
Команды встречались в 23-м туре итальянской Серии А
2 февраля в матче 23-го тура Серии А туринский «Ювентус» встречался с «Эмполи».
Матч начался с неожиданности, ведь гости на 4-й минуте открыли счет. Голом отметился Маттиа Де Шильо.
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Отыграться «Ювентусу» удалось лишь во втором тайме. На 61-й минуте Рандаль Коло Муани переиграл в штрафной площадке голкипера «Эмполи».
Через три минут Коло Муани снова вошел в штрафную площадь гостей и оформил дубль на свой счет.
На последних минут хозяева забили еще дважды. На 90-й минуте Душан Влахович забил прицельным ударом в девятку, а на 90+2-й Франсишку Консейсау замкнул передачу Кефрена Тюрама.
«Ювентус» после победы поднялся на 4-ю строчку, а «Эмполи» находится на 17-ой.
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Серия А. 23-й тур. 2 февраля
Ювентус – Эмполи – 4:1
Голы: Коло Муани, 61, 64, Влахович, 90, Консейсау, 90+2, - Де Шильо, 4
Удаление: Малех (Эмполи), 84
Видео голов и обзор матча
Фотоотчет с матча
События матча
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