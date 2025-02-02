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Чемпионат Италии
Ювентус
02.02.2025 13:30 – FT 4 : 1
Эмполи
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Италия
02 февраля 2025, 15:54 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:24
237
0

Коло Муани ведет туринцев вперед. Ювентус разгромил Эмполи

Команды встречались в 23-м туре итальянской Серии А

02 февраля 2025, 15:54 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:24
237
0
Коло Муани ведет туринцев вперед. Ювентус разгромил Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в матче 23-го тура Серии А туринский «Ювентус» встречался с «Эмполи».

Матч начался с неожиданности, ведь гости на 4-й минуте открыли счет. Голом отметился Маттиа Де Шильо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Отыграться «Ювентусу» удалось лишь во втором тайме. На 61-й минуте Рандаль Коло Муани переиграл в штрафной площадке голкипера «Эмполи».

Через три минут Коло Муани снова вошел в штрафную площадь гостей и оформил дубль на свой счет.

На последних минут хозяева забили еще дважды. На 90-й минуте Душан Влахович забил прицельным ударом в девятку, а на 90+2-й Франсишку Консейсау замкнул передачу Кефрена Тюрама.

«Ювентус» после победы поднялся на 4-ю строчку, а «Эмполи» находится на 17-ой.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Серия А. 23-й тур. 2 февраля

Ювентус – Эмполи – 4:1

Голы: Коло Муани, 61, 64, Влахович, 90, Консейсау, 90+2, - Де Шильо, 4

Удаление: Малех (Эмполи), 84

Видео голов и обзор матча

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
84’
Юссеф Мале (Эмполи) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Ювентус).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Ювентус).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Де Шильо (Эмполи).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Рандаль Коло Муани Ювентус Эмполи Франсишку Консейсау
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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