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Чемпионат Италии
Ювентус
02.02.2025 13:30 – FT 4 : 1
Эмполи
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Италия
02 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:46
68
0

Ювентус – Эмполи – 4:1. Легкая победа. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля лишь во втором тайме начали забивать

02 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:46
68
0
Ювентус – Эмполи – 4:1. Легкая победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

2 февраля в матче 23-го тура Серии А туринский «Ювентус» встречался с «Эмполи».

Гости первыми отличились в этом матче и смогли удержать победный счет до конца первого тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме «Ювентус» не оставил шансов игрокам «Эмполи».

Сначала дублем отметился новичок команды Рандаль Коло Муани, который отмечается во втором матче подряд, а в конце игры Душан Влахович и Франсишку Консейсау довели счет до разгромного.

«Ювентус» после победы поднялся на 4-ю строчку, а «Эмполи» находится на 17-й

Серия А. 23-й тур. 2 февраля

Ювентус – Эмполи – 4:1

Голы: Коло Муани, 61, 64, Влахович, 90, Консейсау, 90+2, - Де Шильо, 4

Удаление: Малех (Эмполи), 84

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
84’
Юссеф Мале (Эмполи) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Ювентус).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Ювентус).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Де Шильо (Эмполи).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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