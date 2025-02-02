Ювентус – Эмполи – 4:1. Легкая победа. Видео голов и обзор матча

2 февраля в матче 23-го тура Серии А туринский «Ювентус» встречался с «Эмполи».

Гости первыми отличились в этом матче и смогли удержать победный счет до конца первого тайма.

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Во втором тайме «Ювентус» не оставил шансов игрокам «Эмполи».

Сначала дублем отметился новичок команды Рандаль Коло Муани, который отмечается во втором матче подряд, а в конце игры Душан Влахович и Франсишку Консейсау довели счет до разгромного.

«Ювентус» после победы поднялся на 4-ю строчку, а «Эмполи» находится на 17-й

Серия А. 23-й тур. 2 февраля

Ювентус – Эмполи – 4:1

Голы: Коло Муани, 61, 64, Влахович, 90, Консейсау, 90+2, - Де Шильо, 4

Удаление: Малех (Эмполи), 84

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