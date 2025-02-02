Тиаго МОТТА: «Горжусь тем, что тренирую таких футболистов»

Наставник туринского «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги уверенной победы над клубом «Эмполи» в 23-м туре чемпионате Италии (4:1).

«Мы проявили огромное желание бороться до самого конца, поэтому ребята заслужили победу. В игроков была воля держаться вместе. Я поздравляю ребят, которые выиграли игру, проявив отличный характер. Для меня главное, что я вижу, что ребята всегда отдают все силы, даже когда проигрываем.

От Коло Муани я ожидаю еще большего, потому что он отличный игрок, он помогает и будет помогать. Ренато Вейга сразу понял свою роль: в отличной команде с большой ответственностью, и сегодня он выступил очень хорошо. Маккенни и Локателли провели отличные игры, никогда не останавливаясь и постоянно общаясь со своими товарищами по команде. Прямой стиль является частью нашей игры. Мы работаем каждый день, чтобы победить, ребята усердно работают каждый день, чтобы добиться успеха, и я очень горжусь тем, что тренирую их», – высказался Мотта.

На сегодня туринский коллектив расположился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. В активе клуба всего 40 набранных баллов.

В следующем туре подопечные Мотты сыграют в гостях против «Комо». Игра запланирована на 7 февраля.