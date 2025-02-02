Ярмолюк сыграет? Озвучены стартовые составы матча Брентфорд – Тоттенхэм
Матч стартует второго февраля в 16:00
В воскресенье, 2 февраля, «Брентфорд» сыграет против лондонского «Тоттенхэма» в матче 24 тура Английской Премьер-лиги.
Тамас Франк и Ангелос Постекоглу определились со стартовыми составами своих команд на матч. Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк остался на скамье запасника.
В нынешнем сезоне «Брентфорд» занимает 11 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 23 сыгранных матчей. «Тоттенхэм» занимает 16 строчку с 24 набранными баллами.
Матч Брентфорд – Тоттенхэм состоится в воскресенье, 2 февраля. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.
Your team to face Brentford ✊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2025
🔢 @krakenfx pic.twitter.com/i5DVN8HFPy
Your Bees to take on Spurs 🐝 pic.twitter.com/MvbmUraFll— Brentford FC (@BrentfordFC) February 2, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт дал прогнозы относительно дальнейшей карьеры Андрея
Даниэль Лапин теперь занимает 11 строчку в рейтинге полутяжелого веса от WBA