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Англия
02 февраля 2025, 15:47 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:30
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0

Ярмолюк сыграет? Озвучены стартовые составы матча Брентфорд – Тоттенхэм

Матч стартует второго февраля в 16:00

02 февраля 2025, 15:47 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:30
500
0
Ярмолюк сыграет? Озвучены стартовые составы матча Брентфорд – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В воскресенье, 2 февраля, «Брентфорд» сыграет против лондонского «Тоттенхэма» в матче 24 тура Английской Премьер-лиги.

Тамас Франк и Ангелос Постекоглу определились со стартовыми составами своих команд на матч. Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк остался на скамье запасника.

В нынешнем сезоне «Брентфорд» занимает 11 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 23 сыгранных матчей. «Тоттенхэм» занимает 16 строчку с 24 набранными баллами.

Матч Брентфорд – Тоттенхэм состоится в воскресенье, 2 февраля. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

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Егор Ярмолюк Томас Франк Ангелос Постекоглу стартовые составы Брентфорд Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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