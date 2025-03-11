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Англия
11 марта 2025, 11:34 | Обновлено 11 марта 2025, 11:35
208
0

Ман Юнайтед мог обанкротиться к Рождеству. Пришлось идти на отчаянный шаг

Джим Рэтклифф признался в финансовых проблемах клуба

11 марта 2025, 11:34 | Обновлено 11 марта 2025, 11:35
208
0
Ман Юнайтед мог обанкротиться к Рождеству. Пришлось идти на отчаянный шаг
Getty Images/Global Images Ukraine. Джим Рэтклифф

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал о финансовых делах клуба. Функционер заявил, что массовое сокращение работников клуба было вынужденным действием руководства.

За последние семь лет, включая это, клуб тратил больше, чем зарабатывал. Если так будет продолжаться долгое время, ситуация станет очень сложной, и с «Манчестер Юнайтед» это могло произойти уже в конце этого года. К концу 2025 года у клуба закончились деньги. Мы впервые заявляем об этом публично, но это факт.

«Юнайтед» обанкротился бы до Рождества, если бы не было изменений. Вы хотите управлять организацией так, как того хочет пресса, или так, как, по вашему мнению, будет лучше.

Однако мы сократили расходы на содержание клуба примерно на 125 миллионов фунтов, и это изменило ситуацию. А 125 миллионов – это значительная сумма», – сказал Рэтклифф.

Ранее Ретклифф признал, что «Манчестер Юнайтед» ошибся с приглашением Эрика тен Хага

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Олег Вахоцкий Источник: The Telegraph
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