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  4. Однозначный ответ. Рэтклифф определился с судьбой Аморима в Ман Юнайтед
Англия
11 марта 2025, 10:58 |
615
0

Однозначный ответ. Рэтклифф определился с судьбой Аморима в Ман Юнайтед

В клубе верят в успех португальца

11 марта 2025, 10:58 |
615
0
Однозначный ответ. Рэтклифф определился с судьбой Аморима в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Ретклифф заявил, что «красные дьяволы» не собираются быстро увольнять португальского наставника команды Рубена Аморима

«Я думаю, что Рубен – выдающийся молодой тренер. Я действительно так считаю. Он отличный менеджер, и я думаю, что он будет с нами долгое время.

Я думаю, если посмотреть на состав, который он получил в свое распоряжение, на список травмированных, и на то, что он пришел в середине сезона, когда у него нет времени тренировать игроков в своем стиле, то я думаю, что он действительно хорошо справился. И я думаю, вы начинаете видеть проблеск того, что может сделать Аморим.

Амориму следует немного посочувствовать. Он пришел в середине сезона, английский не его родной язык, он пришел в АПЛ, который, как мы знаем, является самой жесткой лигой в мире. И он пришел в команду, которая получила ряд травм и других проблем.

Он, как и большинство крупных тренеров, носит эмоциональный характер. Никто не идеален, я также совершал ошибки. Рубен не идеален, но я его большой поклонник», – сказал Рэтклифф.

Ранее Ретклифф признал, что «Манчестер Юнайтед» ошибся с приглашением Эрика тен Хага

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Рубен Аморим Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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