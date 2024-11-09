Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2024. Обнародовано количество голосов
Родри обошел Винисиуса Жуниора всего на 41 балл
Французское издание L'Équipe раскрыло подробности голосования на награду Золотой мяч 2024.
В этом году в голосовании участвовали представители топ-100 стран по рейтингу ФИФА (кроме Сирии). За первое место присуждалось 15 баллов, затем 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1.
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Родри обошел Винисиуса Жуниора всего на 41 балл. Разрыв между Вини и Беллингемом составил 212 очков. Гарри Кейн замкнул топ-10 с 201 пунктом.
Количество голосов в топ-10 рейтинга ЗМ-2024
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