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09 ноября 2024, 03:29 |
139
0

Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2024. Обнародовано количество голосов

Родри обошел Винисиуса Жуниора всего на 41 балл

09 ноября 2024, 03:29 |
139
0
Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2024. Обнародовано количество голосов
Getty Images/Global Images Ukraine

Французское издание L'Équipe раскрыло подробности голосования на награду Золотой мяч 2024.

В этом году в голосовании участвовали представители топ-100 стран по рейтингу ФИФА (кроме Сирии). За первое место присуждалось 15 баллов, затем 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1.

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Родри обошел Винисиуса Жуниора всего на 41 балл. Разрыв между Вини и Беллингемом составил 212 очков. Гарри Кейн замкнул топ-10 с 201 пунктом.

Количество голосов в топ-10 рейтинга ЗМ-2024

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Известно, какой разрыв был между Родри и Винисиусом в голосовании за ЗМ
Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Дани Карвахаль Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Ламин Ямал Тони Кроос Гарри Кейн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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