2 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Хорватии между загребской «Локомотивой» и «Хайдуком».

Игра прошла на стадионе «Краньчевичева» в Загребе.

В первом защитник гостей Исмаэль Диалло, с передачи звездного экс-хавбека «Барселоны» Ивана Ракитича, открыл счет. Хавбек хозяев Роберт Муджария сравнял счет на 24-й минуте, а всего через минуту нападающий «Локомотива» Душан Вукович вывел свою команду вперед.

В перерыве наставник гостей Дженнаро Гаттузо сделал две замены и выпустил на поле украинского форварда Назария Русина, который недавно перешел в Хорватию из «Сандерленда» и не дебютировал до этого момента. На 53-й минуте украинец отдал голевую передачу на нападающего «Хайдука» Марка Ливая.

Однако хавбек хозяев Роберт Муджария на 72-й минуте забил свой второй гол и принес «Локомотиве» победу.

Чемпионат Хорватии. 20-й тур. 2 февраля

Локомотива – Хайдук - 3:2

Голы: Муджария, 24, 72, Вукович, 25 – Диалло, 14, Ливая, 53

ВИДЕО. Голевое действие в дебюте. Русин сыграл свой первый матч за Хайдук

MARKO LIVAJA TIES IT UP WITH A GREAT HEADER!



Nazariy Rusyn with the assist on his debut!#HNL #LOKHAJpic.twitter.com/bJH0Tm50vy