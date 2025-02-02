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02 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:55
941
2

ВИДЕО. Голевое действие в дебюте. Русин сыграл свой первый матч за Хайдук

Команда, в которой играет украинец, уступила загребской Локомотиве со счетом 3:2

02 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:55
941
2
ВИДЕО. Голевое действие в дебюте. Русин сыграл свой первый матч за Хайдук
ФК Хайдук. назарий Русин

2 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Хорватии между загребской «Локомотивой» и «Хайдуком».

Игра прошла на стадионе «Краньчевичева» в Загребе.

В первом защитник гостей Исмаэль Диалло, с передачи звездного экс-хавбека «Барселоны» Ивана Ракитича, открыл счет. Хавбек хозяев Роберт Муджария сравнял счет на 24-й минуте, а всего через минуту нападающий «Локомотива» Душан Вукович вывел свою команду вперед.

В перерыве наставник гостей Дженнаро Гаттузо сделал две замены и выпустил на поле украинского форварда Назария Русина, который недавно перешел в Хорватию из «Сандерленда» и не дебютировал до этого момента. На 53-й минуте украинец отдал голевую передачу на нападающего «Хайдука» Марка Ливая.

Однако хавбек хозяев Роберт Муджария на 72-й минуте забил свой второй гол и принес «Локомотиве» победу.

Чемпионат Хорватии. 20-й тур. 2 февраля

Локомотива – Хайдук - 3:2

Голы: Муджария, 24, 72, Вукович, 25 – Диалло, 14, Ливая, 53

ВИДЕО. Голевое действие в дебюте. Русин сыграл свой первый матч за Хайдук

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мудразия (Локомотива Загреб).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайя (Хайдук Сплит).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Dusan Vukovic (Локомотива Загреб).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мудразия (Локомотива Загреб).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ismael Diallo (Хайдук Сплит).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
Поидее на повышение должен пойти.
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Andromed
В Сандерленді також все добре починалося, але далі щось не пішло. Сподіваюсь хоч тут заграє
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