Экс-игрок МЮ: «Криштиану Роналду было бы очень желательно вернуться в МЮ»
Тедди Шерингем высказался о легендарном форварде
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем выловился о легендарном нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду:
«Криштиану Роналду было бы очень желательно вернуться в «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима, но он настроен на большие и лучшие вещи.
Я думаю, что Роналду пойдет по пути Дэвида Бекхэма, занимаясь чем-то вдали от тренерской деятельности, занимаясь высокопоставленными вещами во всем мире.
Я уверен, что он будет очень, очень рад возвращению в клуб в любом качестве, но я сомневаюсь, что он станет тренером».
Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед»» с лета 2003 до лета 2009 года, а также с лета 2021 до осени 2022 года. В общей сложности легендарный форвард провел за «Красных дьяволов» во всех турнирах 346 матчей, в которых забил 145 голов.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Аль-Хиляль».
🗣️ "Cristiano Ronaldo would be very welcome back at Manchester United under Ruben Amorim, but he is onto bigger and better things." https://t.co/F8XhRHh8z6— TEAMtalk (@TEAMtalk) November 7, 2024
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