Экс-игрок МЮ: «Криштиану Роналду было бы очень желательно вернуться в МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем выловился о легендарном нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду было бы очень желательно вернуться в «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима, но он настроен на большие и лучшие вещи.

Я думаю, что Роналду пойдет по пути Дэвида Бекхэма, занимаясь чем-то вдали от тренерской деятельности, занимаясь высокопоставленными вещами во всем мире.

Я уверен, что он будет очень, очень рад возвращению в клуб в любом качестве, но я сомневаюсь, что он станет тренером».

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед»» с лета 2003 до лета 2009 года, а также с лета 2021 до осени 2022 года. В общей сложности легендарный форвард провел за «Красных дьяволов» во всех турнирах 346 матчей, в которых забил 145 голов.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Аль-Хиляль».

