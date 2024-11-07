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Англия
07 ноября 2024, 23:17 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:21
406
0

Экс-игрок МЮ: «Криштиану Роналду было бы очень желательно вернуться в МЮ»

Тедди Шерингем высказался о легендарном форварде

07 ноября 2024, 23:17 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:21
406
0
Экс-игрок МЮ: «Криштиану Роналду было бы очень желательно вернуться в МЮ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем выловился о легендарном нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду было бы очень желательно вернуться в «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима, но он настроен на большие и лучшие вещи.

Я думаю, что Роналду пойдет по пути Дэвида Бекхэма, занимаясь чем-то вдали от тренерской деятельности, занимаясь высокопоставленными вещами во всем мире.

Я уверен, что он будет очень, очень рад возвращению в клуб в любом качестве, но я сомневаюсь, что он станет тренером».

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед»» с лета 2003 до лета 2009 года, а также с лета 2021 до осени 2022 года. В общей сложности легендарный форвард провел за «Красных дьяволов» во всех турнирах 346 матчей, в которых забил 145 голов.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Аль-Хиляль».

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Тедди Шерингем Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Дэвид Бекхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: TeamTalk
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