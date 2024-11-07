Роналду может сенсационно покинуть Аль-Наср. Известно, куда перейдет

39-летний звездный португалец Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср».

По информации испанского портала Sport.es, пятикратного обладателя Золотого мяча хочет подписать «Аль-Хиляль». «Лидеры» хотят заменить Неймара и считают, что идеальной заменой бразильца является именно Роналду.

«Аль-Хиляль» планирует распрощаться с Неймаром уже зимой 2025 года и попытается приобрести Роналду.

В сезоне 2024/25 Роналду за «Аль-Наср» провел 14 матчей, забил 10 голов и отдал три передачи.

Ранее Месси обошел Роналду по голам в карьере без учета забитых с пенальти.