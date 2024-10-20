Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти

В ночь на 20 октября Интер Майами разгромил Нью-Инглэнд Революшн со счетом 6:2.

Хет-триком в этом поединке отметился звездный аргентинский форвард Лионель Месси. К слову, Лео забил уже 33 мяча в футболке цаплей и теперь является лучшим бомбардиром в истории клуба. У эквадорца Леонардо Кампану – 30 голов.

Теперь на счету у Лео 849 голов за карьеру. У его вечного конкурента Криштиану Роналду, который выступает за саудовский Аль-Наср, в активе 907 забитых, что является лучшим показателем в истории футбола по официально имеющимся данным статистики.

Но Месси обошел КриРо по количеств забитых мячей без учета пенальти – 740 vs 739 (у Лео – 109 голов с пенальти, у Криштиану – 168).

Месси забил 12,9% голов с пенальти, а Роналду – 18,5%. В среднем Лионель забивает гол не с пенальти каждые 120 минут, а КриРо – каждые 137.

Видео хет-трика Месси в ворота Нью-Инглэнд Революшн