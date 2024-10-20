Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Major League Soccer
20 октября 2024, 09:53 |
1717
0

Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти

Лео оформил хет-трик за Интер Майами в матче против Нью-Инглед Революшн

20 октября 2024, 09:53 |
1717
0
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Twitter. Лионель Месси и Криштиану Роналду

В ночь на 20 октября Интер Майами разгромил Нью-Инглэнд Революшн со счетом 6:2.

Хет-триком в этом поединке отметился звездный аргентинский форвард Лионель Месси. К слову, Лео забил уже 33 мяча в футболке цаплей и теперь является лучшим бомбардиром в истории клуба. У эквадорца Леонардо Кампану – 30 голов.

Теперь на счету у Лео 849 голов за карьеру. У его вечного конкурента Криштиану Роналду, который выступает за саудовский Аль-Наср, в активе 907 забитых, что является лучшим показателем в истории футбола по официально имеющимся данным статистики.

Но Месси обошел КриРо по количеств забитых мячей без учета пенальти – 740 vs 739 (у Лео – 109 голов с пенальти, у Криштиану – 168).

Месси забил 12,9% голов с пенальти, а Роналду – 18,5%. В среднем Лионель забивает гол не с пенальти каждые 120 минут, а КриРо – каждые 137.

Видео хет-трика Месси в ворота Нью-Инглэнд Революшн

По теме:
С кем сыграют Месси и Кривцов? Определены все участники плей-офф MLS 2024
Интер Майами – Нью-Инглэнд Революшн – 6:2. Месси устроил шоу. Видео голов
ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Месси на крупный трофей. Интер Майами сыграет на КЧМ
Лионель Месси Криштиану Роналду пенальти рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ
Футбол | 19 октября 2024, 21:26 17
Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ
Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ

Команда украинца выиграла 2:0

Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
MMA | 20 октября 2024, 02:10 0
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL

Вечером 19 октября в Эр-Рияде состоялось шоу PFL Super Fights

«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Футбол | 20.10.2024, 09:33
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20.10.2024, 08:15
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Солидный балл. Известна оценка Миколенко за победный матч Эвертона в АПЛ
Футбол | 19.10.2024, 19:53
Солидный балл. Известна оценка Миколенко за победный матч Эвертона в АПЛ
Солидный балл. Известна оценка Миколенко за победный матч Эвертона в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
18.10.2024, 23:59 4
Футбол
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 27
Футбол
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
18.10.2024, 08:47 3
Бокс
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
19.10.2024, 08:59 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
19.10.2024, 08:19
Бокс
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
18.10.2024, 11:18 1
Футбол
Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити
Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити
19.10.2024, 00:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем