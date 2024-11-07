«Не достоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
Даниил Игнатенко пока не заслужил любви болельщиков «Слована»
Болельщики братиславского «Слована» раскритиковали украинского полузащитника Даниила Игнатенко за матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (1:4):
«У Вайсса пока только какие-то оправдания. Как тренер может хвалить Игнатенко? Я этого не понял. Он совершил столько индивидуальных ошибок. Пусть на меня не злятся, но берут большие деньги и за что?
Когда играет Игнатенко, «Слован» будто имеет на одного игрока меньше. Ему нечего делать на поле. Он не достоин даже сельской лиги, потому что в селе есть по крайней мере обязательства и боевой дух, а у него нет ничего».
Интересно, что тренер «Слована» Владимир Вайсс назвал Даниила Игнатенко лучшим игроком матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Камбек в первом тайме решил исход встречи
Легендарный британец выделил самого себя