Победа Шахтера – закономерность, но уж никак не глоток свежего воздуха

Ничего экстраординарного не случилось. Скажу больше – вообще ничего особенного не произошло. Просто нестабильный «Шахтер» наконец-то добыл первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионской Лиги. Он добыл ее над еще более кризисной командой, каковой является (или недавно являлся) сам.

Напомню, что доселе «Янг Бойз» проиграл все три матча в Лиге чемпионов, и, как и «Шахтер», до четвертого тура не забил ни единого гола.

Однако не только по этому показателю нужно судить о кризисе «молодых ребят». В ЛЧ они уступили «Астон Вилле», «Барсе» и «Интеру» – эти соперники даже посерьезнее будут, чем те, что были в стартовых турах у команды Марино Пушича.

Кризис «Янг Бойз» более отчетливо виден на внутренней арене. Там чемпион Швейцарии минувшего сезона плетется в хвосте турнирной таблицы, имея удручающие результаты при защите собственных ворот и по ходу сезона поменяв наставника.

Кроме того, команда из Берна на данный момент не может выставить свой даже наполовину оптимальный состав, ибо почти десять человек основы травмированы.

Учитывая все вышеизложенное, было бы опрометчиво и даже несправедливо не ожидать от «горняков» в матче четвертого тура первых результативных действий и первой победы. И, с другой стороны, было бы так же опрометчиво в этой игре ставить на «Янг Бойз».

Поэтому повторюсь еще раз: в победе не самой лучшей версии «Шахтера» над однозначно не самой лучшей (а то и вовсе худшей) версией «Янг Бойз» нет абсолютно ничего героического.

Более того, когда Бондаренко сотоварищи начудил, и номинальные гости повели в счете, лично у мене сложилось стойкое ощущение, что и в этот раз «горняки» провалятся в ЛЧ, и их «говорящие головы» снова будут сетовать на сложность логистики и аналогичные проблемы у «Динамо». Причем динамовские аналогичные проблемы они бы (или он) наверняка поставили на первое место по приоритетам.

Тем не менее, команда Марино Пушича сравнительно быстро сумела не только отквитать один мяч, но и забить второй. Победный, как потом оказалось.

Безусловно, в данном случае нельзя не отдать должное нашему чемпиону за проявленный характер. Как бы то ни было, наш чемпион сумел проявить и бойцовские качества, и даже мастерство. Последнее адресуется, понятное дело, Судакову.

Вместе с тем, не могу не отметить и вот еще что. Пропущенный «Шахтером» мяч – это скорее недоразумение. Не было в том моменте в действиях оппонентов ни изящности, ни даже основательности. Банальная ошибка Бондаренко, которую Пушич после матча решил взять на себя. Интересно мне, а взял бы он ее, эту ошибку, на себя, если бы «Шахтер» не выиграл, а то и вовсе проиграл?

Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Я это все – не столько для того, чтобы уколоть лишний раз наставника дончан, а скорее для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что в четвертом туре Лиги чемпионов соперник у «Шахтера» был не выше уровнем условного «Колоса» из Ковалевки.

И даже в таком матче, против такого незамысловатого соперника, «горняки» умудрились и наошибаться, и моментами ставить под сомнение свое преимущество в счете.

Это меня лишний раз наталкивает на утверждение о том, как сейчас глубоко провалился «Шахтер» и весь наш клубный футбол. Этому провалу есть емкое и объективное объяснение – война, – однако порой это объяснение наши клубы, играющие на евроарене, превращают, уж извините, в банальную отмазку, не демонстрируя и толики того, что должны бы демонстрировать в условиях нашей страшной реальности.

Поэтому, если говорить о глубине падения нашего футбола, то в таком случае любая победа должна восприниматься, как благо, как глоток свежего воздуха, как повод для гордости.

Но если бы вы меня спросили, чувствую я гордость за победу «Шахтера» над «Янг Бойз», то я бы долго находил нужные слова, чтобы уйти от ответа. Единственное, что, на мой взгляд, уместно в данной ситуации – отдать должное нашей команде за то, что эта команда не позволила себе окончательно впасть лицом в грязь и взяла три очка там, где просто обязана была их брать.

Тем самым эта команда снова сделала актуальными будущие трели упомянутых выше «говорящих голов» донецкого клуба об уникальности Судакова и золотой цены за золотого мальчика. Ну, пускай. Имеют право. Во всяком случае, до следующей игры в ЛЧ.

И эта самая команда победой над «Янг Бойз», победой в первую очередь командной, а не тренерской, автоматически продлила «полномочия» Марино Пушича, которому наверняка бы пришлось собрать свои вещи в случае еще одного провала.

Я не знаю, хороши ли это или плохо, что Пушич останется рулить «Шахтером» и дальше. Знаю лишь, что от «исконно шахтерской игры» сейчас осталась, в лучшем случае, только осторожность.

Но я готов ее терпеть и дальше, если будет надлежащий результат.

А если не будет?