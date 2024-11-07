ФОТО. Судаков показал, как нужно справляться с давлением и критикой
Игрок отметил, что вынужден выдерживать давление
После успешного матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:1), в котором хавбек «Шахтера» Георгий Судаков забил гол и сделал результативную передачу, игрок признал, что сейчас ощущает определенное давление и критику.
На своей странице в Instagram Судаков выложил фото, где показал, как нужно справляться с давлением.
«Как мужчина говорит о психологическом давлении», – подписал фото Судаков. После неудачного старта сезона футболист, как и вся команда, подвергались критике.
«Шахтер» выиграл первый матч в нынешней Лиги чемпионов. Команда с 4 пунктами находится на 28-й позиции общей таблицы турнира.
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