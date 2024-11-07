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  4. ФОТО. Судаков показал, как нужно справляться с давлением и критикой
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 12:58 | Обновлено 07 ноября 2024, 13:11
662
3

ФОТО. Судаков показал, как нужно справляться с давлением и критикой

Игрок отметил, что вынужден выдерживать давление

07 ноября 2024, 12:58 | Обновлено 07 ноября 2024, 13:11
662
3
ФОТО. Судаков показал, как нужно справляться с давлением и критикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

После успешного матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:1), в котором хавбек «Шахтера» Георгий Судаков забил гол и сделал результативную передачу, игрок признал, что сейчас ощущает определенное давление и критику.

На своей странице в Instagram Судаков выложил фото, где показал, как нужно справляться с давлением.

«Как мужчина говорит о психологическом давлении», – подписал фото Судаков. После неудачного старта сезона футболист, как и вся команда, подвергались критике.

«Шахтер» выиграл первый матч в нынешней Лиги чемпионов. Команда с 4 пунктами находится на 28-й позиции общей таблицы турнира.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Шахтер - Янг Бойз Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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ALM
Треба було з тиском справлятися у матчах з Аталантою та Арсеналом. Тоді би це був показник майстерності.
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+1
Nick.Grabowski
Обіграли легендарних Янг Бойз! 
Якщо Янг Бойз - це тиск для ШД, тоді можна сказати, що лідер ШД - це .... 
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+1
TarasTaras94
Молодець, але з такими жестами теж перегинати не треба бо якщо за цим підуть декілька незрозумілих матчів то тиск тільки збільшиться. Тим більше, що ЛЧ круто, але це лише Янг Бойз
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+1
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