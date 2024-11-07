ФОТО. Судаков показал, как нужно справляться с давлением и критикой

После успешного матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:1), в котором хавбек «Шахтера» Георгий Судаков забил гол и сделал результативную передачу, игрок признал, что сейчас ощущает определенное давление и критику.

На своей странице в Instagram Судаков выложил фото, где показал, как нужно справляться с давлением.

«Как мужчина говорит о психологическом давлении», – подписал фото Судаков. После неудачного старта сезона футболист, как и вся команда, подвергались критике.

«Шахтер» выиграл первый матч в нынешней Лиги чемпионов. Команда с 4 пунктами находится на 28-й позиции общей таблицы турнира.